Alakır'da iki HES'in lisansı iptal edildi!

Çalık, Zorlu, Sanko ve Varyap gibi dev enerji şirketlerine EPDK'dan şok lisans iptalleri… Ülke genelinde toplam 40 enerji üretim lisansını iptal eden EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yusuf Yavuz

Kaynak: turizmhaberleri.com

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Alakır Vadisi'nde yaklaşık 10 yıldır süren HES kıskacında yeni gelişme. Dördü tamamlanarak üretime geçen toplam 8 HES projesinin bulunduğu Alakır'da iki HES'in üretim lisansı iptal edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPD), ADO firmasına ait Alakır 1 ve Alakır 2 HES projelerinin lisansını iptal etti. Ayrıca ülke genelinde toplam 40 enerji üretim lisansını da iptal eden EPDK kararı, 15 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yıllardır yaşam savunucularının HES'lere karşı yürüttüğü hukuksal ve eylemsel mücadele ile gündeme gelen Alakır Vadisi, bir yandan HES inşaatlarıyla tahrip edilirken bir yandan da yapılan bilimsel çalışmalarla keşfedilen canlı ve bitki türleriyle de adından söz ettirmişti.Akdeniz'den Beydağlarına doğru uzanan Alakır Vadisi, biyolojik zenginliği ve görkemli ormanlarıyla Antalya'nın en özel doğa alanlarından biri. Ancak Alakır Vadisi'nin başı son 10 yıldır HES projeleriyle dertte. Vadide 1970'li yıllarda hizmete alınan Alakır Barajı'nın yanında 8 ayrı HES inşa edilmesi için izin verildi. Ancak üretim kapasitesi 10 MW'nin altında olan HES projelerinin üreteceği enerjinin çok düşük olmasına karşın, doğaya vereceği tahribatın büyüklüğü eleştiri konusu oldu.ALAKIR'DA DÖRT HES'İN İNŞASI TAMAMLANDIBüyük bir kısmı doğal sit alanı ilan edilen ancak yargı kararına rağmen yıllardır bir türlü uygulanmayan koruma şemsiyesi, Alakır Vadisini tahribata açtı. Nehrin kaynağından denize kadar birbiri ardına projelendirilen HES'lerle borulara hapsedilen Alakır'da yürütülen hukuk mücadelesine karşın 4 projenin inşası tamamlandı.AYNI FİRMAYA 6 ÜRETİM LİSANSI VERİLDİADO Grup bünyesindeki ADO Enerji şirketi tarafında, 'Alakır 1' ve 'Alakır 2' adıyla projelendirilen ve toplam kurulu güçleri yaklaşık 8 MW olan iki ayrı HES'in üretim lisansı iptal edildi. 2009 yılından bu yana hayata geçirilmeye çalışılan iki projeyle ilgili hem ÇED süreci hem de yargı süreci yıllarca sürdü. Alakır Vadisi'nde ADO şirketine ait toplam 6 HES projesi bulunuyordu. Bunlardan dördü tamamlanarak üretime açıldı.HES YIKIMI SÜRERKEN ENDEMİK BİTKİ VE CANLI TÜRLERİ KEŞFEDİLDİBiyolojik zenginliğiyle bilinen Alakır Vadisi'nde bir yandan HES inşaatlarının yarattığı tahribat sürerken diğer yandan sürdürülen bilimsel araştırmalarda yeni türler keşfedildi. 2014 yılında vadide yürütülen bilimsel çalışmada, suları demir borulara hapsedilen Alakır Nehrinde endemik bir balık türü keşfedildi. 'Alakır Alası' adı verilen tür, 2014 yılında dünyada keşfedilen en etkileyici 20 canlı türünden biri olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında ise biyologların yürüttüğü çalışma sonucunda Alakır Vadisi'nde endemik bir karanfil türü keşfedildi. 'Bolçiçek Karanfili' adı verilen tür, bilim çevrelerinde heyecanla karşılandı.LİSANSI SONLANDIRILANLAR ARASINDA ÇALIK, ZORLU, SANKO DA VARAlakır Vadisinin yıllardır HES projeleriyle büyük bir tahribat yaşamasının ardından EPDK, Alakır 1 ve Alakır 2 HES projelerinin üretim lisanslarını sonlandırdı. Alakır'la birlikte EPDK tarafından üretim lisansı sonlandırılan diğer enerji projeleri arasında, Çalık, Zorlu, Sanko ve Varyap gibi ünlü firmaların yatırımları da bulunuyor.-Farcan Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Eser Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı 15/8/2012 tarihli ve EÜ/3970/2405 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7216-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Kırklareligaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Lisansı Sedko Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 02/08/2012 tarihli ve EÜ/3954-7/2396 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Köprübaşı Petrol Ürünleri Elektrik Üretim Taş. ve İnş. A.Ş. Üretim Lisansı Yayla I-II HES 02/06/2011 tarihli ve EÜ/3247-8/1967 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-24 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Eylül Elektromekanik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Üretim Lisansı Mert HES 19/03/2009 tarihli ve EÜ/2021-15/1441 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-25 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Bozyazı Enerji Üretim ve İnş A.Ş. Üretim Lisansı Bozyazı Reg ve HES 02/06/2011 tarihli ve EÜ/3247-9/1968 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-26 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir. Hilal Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Arı Reg ve HES 16/12/2008 tarihli ve EÜ/1884-12/1348 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-27 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Selin-1 HES 27/08/2007 tarihli ve EÜ/1292-3/927 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-28 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Selin-2 HES 27/08/2007 tarihli ve EÜ/1292-4/928 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-29 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Enersu Enerji Elektrik Üretim Pet. Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Üretim Lisansı Hisar Reg ve HES 23/02/2012 tarihli ve EÜ/3703-19/2258 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-30 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Zeki Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Lisansı Çatak Reg ve HES 26/03/2009 tarihli ve EÜ/2031-6/1443 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-31 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-ADO Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Alakır-1 HES 03/03/2011 tarihli ve EÜ/3103-3/1854 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-32 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-ADO Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Alakır-2 HES 03/03/2011 tarihli ve EÜ/3103-4/1855 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-33 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-As Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Deliçay Reg ve HES 04/08/2011 tarihli ve EÜ/3344-5/2029 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-34 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Tat Enerji San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Bahar Reg ve HES 08/11/2012 tarihli ve EÜ/4108-11/2465 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-35 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Durusu Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Duru Reg ve HES 19/01/2011 tarihli ve EÜ/3034-5/1788 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-36 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Erpa Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Gezge I-II Reg ve HES 02/10/2014 tarihli ve EÜ/5247-1/3147 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-37 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Kuzeykaya Elektrik Üretim Ltd. Şti. Üretim Lisansı Güneykaya Reg ve HES 17/06/2009 tarihli ve EÜ/2132-3/1496 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-38 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir. Aksur Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Bedirdüzü-1 HES 21/02/2013 tarihli ve EÜ/4283-1/02539 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-39 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Akfer Enerji Üretim ve Tic A.Ş. Üretim Lisansı Bedirdüzü-2 HES 27/02/2013 tarihli ve EÜ/4291-4/2538 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-40 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Şah Enerji Üretim Ltd. Şti. Üretim Lisansı Pehlivan Reg ve HES 12/09/2012 tarihli ve EÜ/4016-1/2422 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-41 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Debit Elektrik Üretim Ltd. Şti. Üretim Lisansı Bora (Memi Usta) Reg ve HES 09/02/2011 tarihli ve EÜ/3071-4/1818 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-42 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-KRC HES Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Yön HES 19/08/2010 tarihli ve EÜ/2709-10/1678 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-43 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-İkisu Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı İkisu Barajı ve HES 28/11/2013 tarihli ve EÜ/4729-2/02632 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-44 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Seren Enerji San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Kaplan Reg ve HES 18/04/2012 tarihli ve EÜ/3782-3/2317 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-45 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Ahmesel Elektrik Üretim Ltd. Şti. Üretim Lisansı Kirazdere HES 14/04/2011 tarihli ve EÜ/3169-5/1908 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-46 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Ocak Grup Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Ocak HES 15/03/2012 tarihli ve EÜ/3734-11/2282 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-47 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.Ergöz Elektrik Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Üretim Lisansı Tortum Reg ve HES 27/03/2013 tarihli ve EÜ/4325-21/02595 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-48 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Kavraz Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti. Üretim Lisansı Muzaffer HES 08/03/2012 tarihli ve EÜ/ 3721-10/2274 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-49 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Okyanus Enerji Üretim Ltd. Şti. Üretim Lisansı Sarıçoban Reg ve HES 14/06/2012 tarihli ve EÜ/3876-1/2350 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-50 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Beşpınar Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Beşpınar Reg ve HES 23/02/2017 tarihli ve EÜ/6932-9/03645 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-51 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-İdol Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Acısu Reg ve HES 12/05/2011 tarihli ve EÜ/3210-8/1945 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-52 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş. Üretim Lisansı Kızkayası HES 11/03/2009 tarihli ve EÜ/2012-7/1428 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-53 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Bist Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Ak HES 07/03/2013 tarihli ve EÜ/4301-2/02565 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-54 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Bingöl Elektrik Enerji Üretimi Ltd. Şti. Üretim Lisansı Bingöl II Reg. ve HES 06/07/2011 tarihli ve EÜ/3317-2/2003 numaralı 03/08/2017 tarihli ve 7217-63 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES 07/06/2012 tarihli ve EÜ/3870-3/2348 numaralı 10/08/2017 tarihli ve 7229-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Gürleyen Enerji Üretim Paz. A.Ş. Üretim Lisansı Alatay Reg. ve HES 19/09/2011 tarihli ve EÜ/3424-1/2067 numaralı 10/08/2017 tarihli ve 7229-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Kalkavan Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. Üretim Lisansı Akça Reg. ve HES 30.10.2008 tarihli ve EÜ/1820-8/1286 numaralı 10/08/2017 tarihli ve 7229-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-ÇE-SA Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Üretim Lisansı Sülek HES 17/01/2013 tarihli ve EÜ/4239-4/2531 numaralı 10/08/2017 tarihli ve 7229-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.-Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi Turizm Yatırımları Ticaret ve Elektrik Anonim Şirketi Üretim Lisansı Yağcılar RES 18/07/2012 tarihli ve EÜ/3925-7/2385 numaralı 10/08/2017 tarihli ve 7229-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.GRC Yenilenebilir Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üretim Lisansı Çataltepe RES 28/12/2011 tarihli ve EÜ/3597-5/2200 numaralı 10/08/2017 tarihli ve 7229-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.