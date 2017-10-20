KOBİ'lere 500 Milyon TL Destek

17 Eylül 2017 Pazar
- KOSGEB Web sitesinde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
“ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ LERİN PAYININ ARTTIRILMASI '' PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ LERİN PAYININ ARTTIRILMASI '' konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.
Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.
Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL ye kadar destek verilebilecektir.
İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL dir.
1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
8.Konu: Yeşil üretime geçiş
Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr
adresinde “Destekler '' menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı '' alt menüsü seçilerek incelenebilecektir.
Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59 da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.
Proje Teklif Çağrısında belirtilen KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarının listesine ulaşmak için tıklayınız...