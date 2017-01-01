Dünyanın En Derin ve Geniş Hızlı Tren İstasyonu Cin Seddi'nde
Çin Seddi'nin altında, 102 metre derinlikte, dünyanın en derin ve geniş hızlı tren istasyonu inşa ediliyor.
17 Eylül 2017 Pazar
- Beijing'de inşa edilen yeni istasyon, Çin Seddi'nin altında 102 metre derinlikte bulunuyor. İstasyon beş futbol sahası büyüklüğünde, 36,000m²'lik bir alanda olacak. İstasyonun içinden geçecek olan 5000 metrelik tünel ise yapım aşamasında.
Tünel 2022 Kış Olimpiyatlarında ulaşımı kolaylaştırmak için inşa edilen geniş demiryolu hattının bir parçası konumunda.