Şili-Yılın İlk Yarısında Turist Sayısı 3,835,000 Oldu
Geçen yıl 5.6 milyon turistin ziyaret ettiği Şili, yılın ilk altı ayında 3,835,000 turisti ağırladı.
18 Eylül 2017 Pazartesi
- Turist sayısının 2017 yılında, bir önceki yıla gore, 19.6 artışla, 6.7 Milyonu bulacağı tahmin ediliyor.
Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, sektördeki işletmeleri biraraya getiren FEDETUR organizasyonuyla, Cena Annual del Turismo 2017 adıyla düzenlenen Turizm Etkinliğinde, turizm sektörünün Şili ekonomisi açısından taşıdığı öneme değindi. Koruma Altına Alınmış Bölgelerde Sürdürülebilir Turizm Eylem Planı (Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas)kapsamında, Şili Kalkınma Ajansı (CORFO) ve özel sektör işbirliğinde, bu kapsamda değerlendirilen turizm bölgelerinde alt yapı iyileştirme çalışmaları uyarınca, 3.778 Milyar ABD Doları kaynak tahsis edildiğini belirten Bachelet, turizm sektöründe çalışan kalitesini artırmak üzere, 2014-2016 yılları arasında 7670 sektör çalışanının da sertifika programına tabi tutulduğunu belirtti.
Son 3 yıldır World Travel Awards kapsamında Güney Amerikadaki en iyi turizm destinasyonu seçilen Şili, geçen yıl da dünya üzerindeki en iyi macera turizmi destinasyonu (el Mejor Destino de
Turismo Aventura del planeta), olarak seçilmiş bulunuyor
Kaynak: turizmhaberleri.com