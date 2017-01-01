Hz Mevlana, Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde anılacak

Tunus, İran, Makedonya, Bosna Hersek ve Azerbaycan'dan sanatçı ve müzik topluluklarının yer alacağı “14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali” 22-30 Eylül tarihlerinde başlıyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi - Sevgisi, merhameti ve hoşgörüsüyle sembolleşerek insanlığın hayranlığını kazanan büyük İslam alimi Hz. Mevlana; doğumunun 810 uncu yılında yine mistik müzik festivaliyle anılacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hz. Mevlana nın doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konya da düzenlendiği mistik müzik festivalinin bu yıl 14 üncüsünü gerçekleştiriyor.



Dünyanın mistik müzikler alanında en saygın festivali olarak gösterilen etkinlik, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde 22-30 Eylül tarihleri arasında, her akşam saat 20.30 da düzenlenecek.



Festival Programı:

Dünya halklarının geleneksel, tasavvufi veya dinî nitelikteki mistik müziklerinin ücretsiz ve halka açık olarak sergileneceği festival programı şöyle:



“Dervişin Nefesi, Mehterin Sesi '' ile Türkiye den Mavera Müzik Topluluğu 22 Eylül de,



“Evlad-ı Fatihan '' ile Bosna Hersek den Hz. Hamza Topluluğu 23 Eylül de,



“Mugam Meclisi '' ile Azerbaycan dan Miralem Miralemov 24 Eylül de,



“Sufi Dervanı '' ile Türkiye den Geleneksel Sûfi Âyinler Topluluğu 25 Eylül de,



“Tesbih u Salat '' ile Makedonya dan Mesut Kurtiş 26 Eylül de,



“Marifetin Ahengi '' ile Türkiye den Urfa Ahengi Topluluğu 27 Eylül de,



“Eski Kökler, Yeni Yapraklar '' ile İran dan Mahse ve Marjan Vahdat 28 Eylül de,



“Mağrib den Meşrik a '' ile Tunus tan Dorsaf Hamdaî 29 Eylül de,



“Zikir Meclisi-Sema '' ile Türkiye den Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 30 Eylül de dinleyicilerle buluşacak.







