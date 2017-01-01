Antalya Kent Müzesi Projesi hızla ilerliyor

Antalya Kent Müzesi Projesi ile toplam 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılıyor. Kentin yeni buluşma noktası proje ile ilgili son gelişmeleri aktarıyoruz.

18 Eylül 2017 Pazartesi - Türkiye nin en büyüğü olacak Antalya Kent Müzesi Projesi kapsamında eski Büyükşehir Belediye hizmet alanındaki prefabrik yapıların yıkımına başlandı. Alan yıkımın ardından Karaalioğlu Parkı yla bütünleştirilecek. Yıkılan eski stadyum alanını parka dönüştürme çalışmaları da devam ediyor.



AĞAÇLAR KORUNACAK

Büyükşehir Belediyesi eski hizmet birimlerinin bulunduğu 42 bin 300 metrekarelik alan içindeki ağaçların tümünün korunduğu belirtilirken yeşil dokunun az olduğu bazı bölgeler de yeniden ağaçlandırılacağı aktarıldı.



STADYUMUN RUHU PARKTA YAŞAYACAK

Proje kapsamında yıkılan eski stadyum alanında da çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye de ilk kez bir stadyum yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı. Proje içindeki yer altı otoparkının kazı ve hafriyat çalışmaları tamamlanırken, nostaljik açık tribünün inşaatının da temeli atıldı. Yıkılan eski stadyumun efsaneleşen açık tribünü, mimarisine sadık kalınarak yeniden inşa ediliyor. 900 kişi kapasiteli olacak tribün nostalji yaratacak.



ÜSTÜ MEYDAN ALTI OTOPARK

Stadyum yanındaki açık otopark olarak kullanılan alan, yeni projede meydan olarak düzenlenirken, otopark da yer altına alınıyor. 3 katlı otopark, 20 otobüs, 220 araç kapasiteli olacak. Meydan düzenlemesinde ise yürüyüş yolları, gölgelikler, oturma grupları ile birlikte kafeteryalar da yer alacak. Proje tamamlandığında 31 bin 500 metrekarelik eski stadyum alanının tamamı yeşil alan ve meydan düzenlemesi olarak Karaalioğlu Parkı ile bütünleşecek.



ANA OMURGA KAPALI SPOR SALONU

Proje kapsamında kent müzesine dönüştürülecek Işıklar daki Kapalı Spor Salonu geçtiğimiz ay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi ne devredilmişti. Kent Müzesi Projesi nin ana omurgası Kapalı Spor Salonu nun içerisi olacak. Buradaki inşai faaliyetler 30 Eylül den sonra çok hızlı şekilde başlayacak.



KENT YAŞAM ALANI KAZANACAK

Antalya Kent Müzesi Projesi ile toplam 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılıyor.

Kentlilik bilinci oluşması, kent kültürünün gelecek nesillere aktarılması için büyük bir önem taşıyan Antalya Kent Müzesi Projesi nde tarihi Büyükşehir Belediye Binası, Antalya nın kültürel mirası Karaalioğlu Parkı ile yıkılan Atatürk Stadı alanı, Kapalı Spor Salonu açık Kent Müzesi inşaat alanını oluşturuyor. Bu yapılarda Karain den Günümüze Antalya ve Antalyalılar, Çağlar Boyunca Aile ve Evlilik, Antalya da Mutfak Kültürü, Antalya nın Doğası, Antalya nın Yönetimi ve Belediye temalı sergiler yer alacak. Restorasyonu devam eden tarihi Hıdırlık Kulesi Kent Müzesi nin önemli bir parçası olacak.



BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Antalya da yaşam kalitesinin yükselmesine, geçmişle geleceğin bir bütün olarak algılanmasına vesile olacak Kent Müzesi, aynı zamanda bir buluşma noktası, bir iletişim, eğitim ve kültür merkezi haline dönüşecek. Antalya Kent Müzesi sadece sürekli ve geçici sergileriyle değil, yayınları, konferansları, konserleri, kursları, gezileri, yerel yemekler sunacak lokantası, yörenin halk sanatı ürünleri ve başlıca tarihi eserlerinin replikalarının yer alacağı hediyelik eşya mağazalarıyla da zengin bir yelpaze sunacak. Karaalioğlu Parkı, Büyükşehir Belediyesi Eski Hizmet Alanı, Kapalı Spor Salonu ve yıkılan Atatürk Stadyumu alanında gerçekleştirilen düzenleme ile Antalya yeni bir yaşam alanı kazanacak.











