Kalıcı olan sosyal medya değil, kitaptır

“İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nin Onur Konuğu Özdemir İnce;gençlerdeki okuma oranı düşüklüğüne ve sosyal medyaya yönelmelerine değinerek, “Tüm bunlar geçicidir. Kalıcı olan kitaptır.“ dedi.

18 Eylül 2017 Pazartesi - “Edebiyat barıştırır '' temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 4 hafta sürecek etkinliklerle birbirinden değerli edebiyatçıları İzmir'in 8 ilçesinde ağırlıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi bahçesinde gerçekleşen festivalin açılışı, “Onur Konuğu '' olarak ağırlanan Türk şiirinin büyüklerinden şair Özdemir İnce'nin “Barışa adanmış bir yaşam '' paneliyle başladı. Ardından İnce, Metin Cengiz, Erkut Tokman, Maria, Siakalli, Nafia Akdeniz, Müesser Yeniay ve Haydar Ergülen, sanatseverlerle birlikte şiirlerin büyülü dünyasına keyifli bir yolculuk yaptı. Festivalde, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk edebiyatının en önemli mizah yazarlarından Muzaffer İzgü de anıldı.



Edebiyat ve özgürlük



Edebiyat Festivali'nin İzmir gibi çağdaş ve modern bir kentte yapılmasından çok mutlu olduğunu ifade eden Özdemir İnce, “Edebiyata, resime, müziğe, sanata eskiden krallar, padişahlar, beyler ve zenginler sahip çıkıyordu. Halkın, sanatı desteklemesi için maddi olanağı yoktu. Günümüzde de sanatı, edebiyatı devletin desteklemesi gerekir ancak özgür bırakarak desteklemesi gerekir. 'Parayı ben verdim hükümetin programına göre yaz' olmaz! Türkiye'de var olan hükümetin sanatla, edebiyatla hiçbir ilgi ve alakası yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi belediyelerin en büyük görevlerinden birisi de, cumhuriyetin geleneğine sahip çıkarak çağdaş, kültürle, bilimle donanmış ve dünyayla yarışan bir halk bir kuşak yetiştirmektir. Ve bu ideolojide bu işlerle uğraşan belediyelerle de iftihar ediyorum. Belediyeler bir iki kalemden tasarruf edip böyle etkinlikler düzenlerse, hem kültürel bakımdan hem de politik bakımdan önemli bir işlevi yerine getirirler. Bu toplantıyı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum '' diye konuştu.



Kültürsüz zenginlik, aslında yoksulluktur



Son dönemlerde gençlerin okuma oranlarının düşüklüğüne ve kendilerini ifade etme biçimi olarak sosyal medyaya yönelmelerine de değinen İnce, “Tüm bunlar geçicidir. Kalıcı olan kitaptır. Gençler kendi aralarında sosyal ortamla iletişim kuruyorlar ancak bunların hiçbir değeri yok. Bir gün kendileri de anlayacaklar. Bu böyle devam etmez. Bir gün kendileri de varlıklarını ifade etmek için birçok nedene sahip olmaları gerekecek. Bunun tek yolu da resimdir, operadır, spordur, danstır, sanattır. Benim sosyal medya hesaplarım yok kendimi koruyorum. Bir gün beni merak eden, gelir kitaplarımı okur. Sadece benim değil Türk edebiyat yazarlarına, filozoflarına da ihtiyaçları var. 'Bana bir gün neden şiir yazıyorsunuz?' diye sordular. 'Bir gün birinin şiirlerime ihtiyacı olabilir' şeklinde cevap verdim. O bakımdan belediyelerin işlevini çok önemli buluyorum. Kültürsüz bir zenginlik olmaz. Kültürsüz zenginlik, aslında yoksulluktur '' dedi.



Edebiyatı halkın ayağına götürüyoruz



İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi'nde gerçekleşen festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, “Özdemir İnce'yle böyle bir etkinliği başlatmak, onun varlığını yanımızda görmek, İzmirliler için ayrı bir şeref. Dünyanın yaşayan en büyük şairlerinden Adonis, sağlık nedeniyle gelemedi. Bir arada olsaydık daha güzel olacaktı '' dedi. 2. kez düzenledikleri Uluslararası Edebiyat Festivali'nden müthiş keyif aldıklarını söyleyen Tunçağ, “Dünyanın içerisinde bulunduğu bu kaosu, edebiyat ve şiir barıştırır. O nedenle bu sene bu ilkeyle yola çıktık. Sadece bu festivali kent merkezlerinde düzenlemiyoruz. Birçok ilçede bunun örgütlenmesini yaparak edebiyatı ulaşılamayacak noktalara götürüyoruz. Aliağa, Foça, Bornova, Selçuk, Torbalı.. O ilçelerimiz de edebiyata hasret. Onlar buraya gelmiyorsa biz onların ayağına gidiyoruz. Türkiye'de sanatı yayarak, kardeşliği de dayanışmayı da daha da yaygınlaştıracağız. İzmir böyle bir şehir. Bütün sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum '' şeklinde konuştu.



Barış kültürünün kadim kenti İzmir



Festival Direktörü Haydar Ergülen ise, “Biz festivali kent merkezi odaklı düşünürken, İzmir ilçelerinde 'edebiyatı, şiiri ayağa götürmek' belediyecilerin fikri. Edebiyat insandır, insan içindir. Özgürlük, barış, adalet ve kardeşlik duygusudur edebiyat. Ülkemizin bölge barışına, iç barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İzmir, barış kültürünün kadim kentidir. Barışın da, şiirin de, edebiyatın da İzmir'e çok yakıştığını düşünüyoruz '' dedi.



8 ilçe 11 ülke



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen'in, editörlüğünü ise Mahmut Çınar'ın üstlendiği festivalde, Türkiye'den ve farklı ülkelerden katılımcılar; İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda, dinletilerde ve atölyelerde bir araya gelecek. Konak, Buca, Bornova, Torbalı, Selçuk, Aliağa, Bayındır ve Bergama'da düzenlenecek etkinliklere, festivalin bu yılki teması olan “barış '' ı konuşmak ve “barış '' üzerine şiirlerini okumak için daha önce savaşla yüz yüze gelmiş ya da hala çatışma bölgesi olan ülkelerden şairler ve yazarlar katılacak. Bir ay sürecek festivalde Türkiye'nin yanısıra, Fransa'dan, İtalya'dan Polonya'dan, Suriye'den, İspanya'dan, Bosna Hersek'ten, Azerbaycan'dan, Yunanistan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden de konuklar olacak.



Festival programı ise şöyle:



22 Eylül Cuma - ALİAĞA

PANEL:

Türk Edebiyatında Barış

Mine Söğüt, Tarık Günersel, Murat Özyaşar

Yöneten: Tarık Günersel

(saat 18.00-20.00)

Yer: Aliağa Sanat Sokağı



TİYATRO:

Otel “Kırık Bellek“

Tiyatro Vol-5

(saat 21.00)

Yer: Aliağa Açıkhava Tiyatrosu





23 Eylül Cumartesi - ALİAĞA

SÖYLEŞİ-İMZA:

Mine Söğüt

(saat 17.00-18.30)

Yer: Aliağa Sanat Sokağı



ŞİİR AKŞAMI: Şairler Mülteciler İçin Şiir Okuyor

Tarık Günersel, Mesut Şenol, Muzaffer Kale, Seida Beganoviç - Bosna Hersek

(saat 21.00-22.00)

Yer: Aliağa Açıkhava Tiyatrosu



22 Eylül Cuma - BERGAMA

PANEL:

Metin Altıok Burada!

Zeynep Altıok Akatlı, Özgün Enver Bulut, Eren Aysan, Metin Kaygalak

(saat 17.30-19.00)





SÖYLEŞİ-İMZA:

Hüsnü Arkan

(saat 19.00-20.30)





23 Eylül Cumartesi - BERGAMA

ŞİİR-MÜZİK:



“Metin Altıok şiirleri ve şarkıları“

Mehtap Meral -Müzik

Metin Kaygalak - Şiir

(saat 19.00-20.30)



TİYATRO:

Hakan Gerçek - Üstü Kalsın

Cemal Süreya Şiirleri)

(saat 21.00)

Yer: Bergama Kültür Merkezi



29 Eylül Cuma - TORBALI

PANEL:

Barışa Komşu Olmak

Laura Garavaglia-İtalya, Selim Babullaoğlu-Azerbaycan, Müge İplikçi, Ömer Erdem

Yöneten: Müge İplikçi

(saat 19.00-20.30)



ŞİİR AKŞAMI:

Laura Garavaglia, Selim Babullaoğlu, Ömer Erdem

(saat 21.00-22.00)



30 Eylül Cumartesi - TORBALI

ATÖLYE:

Çocuklar için yazı atölyesi

Gizem Pınar Karaboğa

(saat 14.00-17.00)



GÖSTERİ:

“İki Kitap Bir Heves“

Sunay Akın

(saat 19.00)



SÖYLEŞİ-İMZA:

Sunay Akın

(saat 21.00-22.30)

Yer: Torbalı Kültür Merkezi



29 Eylül Cuma - BAYINDIR

SÖYLEŞİ-İMZA:

Özgür Mumcu

(saat 17.00-18:30)



ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor

Przemyslaw Oczwarek-Polonya, Ogün Kaymak, Fergun Özelli, Cem Uzungüneş

(saat 19:00-21:00)



TİYATRO:

“Tehlikeli Oyunlar“

Seyyar Sahne

(saat 21:00)



30 Eylül Cumartesi - BAYINDIR

ATÖLYE:

Çocuklar için şiir atölyesi

Görkem Yeltan

(saat 14.00-17.00)





PANEL:

Barış Gazeteciliği Mümkün mü?

Burcu Karakaş, Melda Onur, Özgür Mumcu

(saat 17.00-18.30)



SÖYLEŞİ-İMZA:

Aslı Erdoğan

(saat 19.00-21.00)

Yer: Bayındır Kültür Merkezi





6 Ekim Cuma - SELÇUK

ŞİİR AKŞAMI:

Şairler Barış İçin Şiir Okuyor

Ayhan Bozkurt, Hayri K. Yetik, Neslihan Yalman, Seyyidhan Kömürcü

(saat 19.30-20.30)



TİYATRO:

“Şeyh Bedrettin Destanı“

Ozan Çolak

(saat 21.00)

Yer: Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu





7 Ekim Cumartesi - SELÇUK

ATÖLYE:

Çocuklar için okuma ve yazma atölyesi

Melek Özlem Sezer

(saat 14.00-17.00)



SÖYLEŞİ-İMZA:

Mario Levi

saat 19.00-20.30)

Yer: Kent Belleği Merkezi



13 Ekim Cuma- BORNOVA

PANEL:

Barış Denizinden Sırat Köprüsüne: Ege

Krystalli Gyniadakis-Yunanistan, Nurah Al Jarrah-Suriye, Kader Sevinç

Yöneten: Kader Sevinç

(saat 19.00-20.30)



SÖYLEŞİ, ŞİİR OKUMA, İMZA

Nihat Behram

(saat 21.00-22.30)

Yer: Bornova Belediyesi Kültür Merkezi



14 Ekim Cumartesi - BORNOVA

TİYATRO:

“Geleceğin Çocukları“

Temaşa Sanat

Çocuk Tiyatrosu

(saat 18.00-19.00)

Yer: Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi



ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor

Nihat Behram, Krtstalli Gyniadakis, Nurah Al Jarrah, Kader Sevinç, Hasan Erkek

(saat 21.00-22.30)

Yer: Bornova Belediyesi Kültür Merkezi



13 Ekim Cuma - BUCA

PANEL:

Felsefede ve edebiyatta barış düşüncesi.

Riitta Cankoçak, Gündüz Vassaf, Ahmet Sarı

Yöneten: Riitta Cankoçak

(saat 19.00-20.30)



MASAL AKŞAMI:

''İki Dünya Arasında''

Nazlı Çevik Azazi

(saat 19.00-20.30)





14 Ekim Cumartesi - BUCA

SÖYLEŞİ: Gündüz Vassaf

saat 19.00-20.00)





ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor

Riitta Cankoçak, Pedro Enriquez-İspanya, Adnan Özer, Ahmet Sarı

(saat 20.30-21.30)

Yer: Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi









