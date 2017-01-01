Mersin Tarihi Eserlerini Adana Müzesi'nden geri istiyor

Mezitli Belediyesi tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi ile ilgili yeni bir süreci başlatıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1950'de Mezitli'de çıkarılan ve Adana'da sergilenen lahitlerin geri alınması için Mersin Valiliği̵