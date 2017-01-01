Mersin Tarihi Eserlerini Adana Müzesi'nden geri istiyor
Mezitli Belediyesi tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi ile ilgili yeni bir süreci başlatıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1950'de Mezitli'de çıkarılan ve Adana'da sergilenen lahitlerin geri alınması için Mersin Valiliği̵
20 Eylül 2017 Çarşamba
- 1950 yılında Kuyuluk ta çıkarılan Antropoid Lahit halen Adana Müzesi nde sergileniyor. Adana Müzesi nin arşivlerinde lahitin Mezitli de Pompeiopolis te bulunmuş olmasına karşın Fenike Şehri Sidon da yapıldığının düşünüldüğü bildirildi. İnsan biçiminde tasvir edilen ve Mısır kültürü izleri taşıyan lahitlerin Adana yerine Mersin de sergilenmesi gerektiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Valiliği ne başvuru yaparak eserlerin Mersin e getirilmesi için girişimlerde bulunulmasını istedi.
Başvuruda, başta sözü geçen lahitler olmak üzere Mersin den çıkarılan tarihi eserlerin yeni yapılan Mersin Arkoeloji Müzesi nde sergilenmesinin daha doğru olacağına vurgu yapan Başkan Tarhan, “Mersin in değerlerine sahip çıkmak tüm Mersinlilerin öncelikli görevi olmalıdır. Mezitli de çıkarılan tarihi değerlerimizin kentimizde sergilenmesi en doğru hareket olacaktır. Gönül ister ki Soli Pompeiopolis Antik Kenti nden çıkarılan eserlerin hemen tarihi alanın yanında sergilensin. Ama bulunduğumuz şartlarda yeni açılan Mersin Arkoloji Müzesi nde sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Mersin Valiliği nden gerekli girişimlerin yapılarak tarihi eserlerin kentimize geri kazandırılması konusunda talebimizi ilettik. Gerekli hassasiyetin gösterileceğinden kuşkumuz yok '' dedi.
Başkan Tarhan, aynı şekilde Mersin de bulunup başka şehirlerde sergilenen tarihi eserlerin tespit edilerek aynı yöntemle Mersin e getirilmesinin hem tarihi değerlere sahip çıkma açısından hem de kent turizminin gelişmesi açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Kaynak: turizmhaberleri.com