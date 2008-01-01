Turizm sektörü Değerlendirmesinde EY RAPORU

EY'in “Turizm Sektörü Değerlendirmesi Raporuna göre; Turizmin 2017'de büyümeye katkısı 26,1 milyar dolara ulaşacak. Turizm gelirlerinin ise önceki yıla göre Ÿ,7 yükseliş göstermesi bekleniyor. İşte EY Raporu başlıkları

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Ernst & Young Global Limited (EY), Türkiye'nin turizm ve konaklama piyasasına ilişkin olarak hazırladığı “Turizm Sektörü Değerlendirmesi '' raporu sonuçlarını açıkladı.Türkiye'nin turistler için sunduğu uygun fiyatlar ve seçenek çeşitliliği ile son yıllarda en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldığının belirtildiği raporda; özellikle kültür ve sağlık turizminin uzun vadede kayda değer bir büyüme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Bununla birlikte İstanbul, Antalya ve İzmir gibi büyük şehirlere yapılan yatırımların Türkiye'nin turizm sektörünü geliştirme hedefini desteklediği ifade ediliyor. Rapora göre; turizm sektöründe 2016'da yaşanan yavaşlamanın ardından toparlanma devam ediyor; yerli ve yabancı turist sayısına ilişkin beklentiler yukarı yönlü revize ediliyor.Turizmin 2017'de büyümeye katkısı 26,1 milyar dolara ulaşacakRapora göre; turizm sektörünün Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının yüzde 4,1 ile 26,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Konaklama, yolcu transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen harcamaların dahil olduğu sermaye yatırımlarının ise yine bu yıl 15,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.Teşvikler turizmdeki toparlanmayı destekliyorTürk turizm sektöründe 2017 yılındaki olumlu seyrin, ulaşım altyapısı, otel ve havalimanı inşasına yönelik yatırımlardaki artışın etkisiyle ivmelendiğine dikkat çekilen raporda; turizm gelirlerinin bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,7 yükseliş göstermesi bekleniyor.“Yıllık turizm gelirlerinin artmasını bekliyoruz ''Rapor ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye şirket ortağı Gayrimenkul, Konaklama ve İnşaat Sektörü Lideri Mehmet Küçükkaya şunları söyledi:“2016 yılında sıkıntılı günler geçiren turizm sektörü, hizmet kalitesinden ödün vermeyen sağlam oyuncularıyla 2017 yılının ilk yarısında toparlanmaya başladı. Ulaşımdan gıdaya, gayrimenkulden tekstile 40'a yakın çok çeşitli sektörü doğrudan etkileyen turizm sektöründeki bu toparlanma ülkemiz ekonomisi açısından çok önemlidir. Bu yılın ilk 6 ayında yaşanan olumlu toparlanmanın 2. yarıda da artarak devam etmesini, yabancı turist sayısındaki artış oranlarının muhafaza edilip, özellikle kurban bayramı tatilinin 10 gün yapılmasına bağlı olarak yerli turist sayısında da ciddi artışlarla toplam yıllık turizm gelirlerinin artmasını bekliyoruz. ''Projelerin finansmanı ve ülke tanıtımı alanında planlama şart“Önümüzdeki yıl turizmde 2015 yılı rakamlarının yakalanması için özellikle projelerin finansmanı ve ülke tanıtımı alanında planlama yapılması önem arz ediyor '' diyen Küçükkaya, “Türkiye turizm sektörünün olumlu yönde ayrışmasında rol oynayan; doğa güzelliklerinin, ülke imajının ve hizmet kalitesinin korunup geliştirilmesi şart. Bunun için; turizm beldelerimizin ve turizm tesisi değerlerinin korunmasına yönelik çevreye duyarlı, sürdürülebilir turizm yatırımların teşvik edilmesinin, turizm sektörü spesifik bilgisayar yazılımları geliştirilmesinin, internet üzerinden perakende tatil paket satışı ve rezervasyon hizmeti sunan uygulamaların geliştirilerek dijital turizm kaynaklarımızın uluslararası alanda markalaşması için teknoloji ve pazarlama yatırımları yapılmasının orta vadede sektöre büyük değer katacağı kanaatindeyiz '' değerlendirmesini yaptı.