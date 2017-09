Artaş Grubu Otellerinin hedefi Asya Pazarı

Asya kıtasındaki 1.1 milyar Müslüman nüfusu hedef aldıklarını belirten Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu tanıtım ve pazarlama stratejilerini açıkladı.