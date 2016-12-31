Orman ve Suların Bakanı döktüğü betonla övündü!

Artvin'de inşa edilen o baraja, kentteki konutların toplamına yetecek kadar beton kullanıldı. Bakan Eroğlu, barajda kullanılan betonla 50 bin konut inşa edilebileceğini belirtti. Yusuf Yavuz

Kaynak: turizmhaberleri.com

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'de inşa edilen Yusufeli Barajıyla ilgili yapılan açıklamada, barajın yapımında 4 milyon metreküp beton kullanılacağı belirtildi. Baraj inşaatında kullanılan betonun büyüklüğünü vatandaşlara anlatabilmek için bazı kıyaslamalara gitmek gerektiğini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Baraj gövdesinde kullanılacak toplam beton miktarı 4 milyon metreküpü bulacak. Kullanılacak bu beton ile 2 bin 500 adet 5 katlı ve her katta 150 m²'den oluşan 4 daireli bina yapılabilir. Bu da 50 bin adet 150 m²'lik konuta denk geliyor '' dedi. TÜİK verilerine göre Yusufeli Barajı'nın inşa edildiği Artvin'de toplam 54 bin 92 hane bulunuyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ tarafından Artvin'de inşa edilen ve ilçe merkeziyle birlikte 18 köyü sulara gömecek olan Yusufeli Barajıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yusufeli Barajı ve HES projesinin, çift eğrilikli ince kemer baraj tipinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 270 metre yüksekliği sahip olan barajın tamamlandığında kendi sınıfında Dünyanın en yüksek 3., Türkiye'nin ise en yüksek barajı unvanını kazanacağı kaydedildi.'BUGÜNE KADAR 350 BİN METREKÜP BETON DÖKÜLDÜ'Yusufeli Barajının 540 MW kurulu güce sahip olduğu belirtilen açıklamada, yılda 1 milyar 827 milyon kiloWatt.saat enerji üretimiyle de ülke ekonomisine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacağı, projenin kendisini 7 yılda amorti edeceği dile getirildi. Yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanan barajda bugüne kadar 350 bin metreküplük beton dökümü yapıldığı kaydedildi.'ÇILGIN AKAN BU NEHRE YENİ BİR GERDANLIK DAHA TAKIYORUZ'Çoruh Nehri'nin daha önce çılgınca boşa aktığını savunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise “Çoruh'ta Muratlı, Borçka ile Deriner Barajı ve HES'i inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise Türkiye'nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, Dünyada ise kendi kategorisinde 270 metre yüksekliği ile Çin'de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan'da yer alan Inguri (272 m) barajlarından sonra en yüksek 3. baraj olacak '' diye konuştu.'BARAJDA KULLANILACAK BETONLA 50 BİN KONUT YAPILABİLİRDİ'Bu devasa yapının büyüklüğünü vatandaşlara anlatabilmek için bazı kıyaslamalara gitmek gerektiğini dile getiren Bakan Eroğlu “Baraj gövdesinde kullanılacak toplam beton miktarı 4 milyon metreküpü bulacak. Kullanılacak bu beton ile 2 bin 500 adet 5 katlı ve her katta 150 m²'den oluşan 4 daireli bina yapılabilir. Bu da 50 bin adet 150 m²'lik konuta denk geliyor. Yusufeli Barajında, bütün üniteler dahil edildiğinde ise yaklaşık olarak toplam 5 milyon metreküp beton kullanılacak '' ifadelerini kullandı.ARTVİN'DEKİ TOPLAM KONUT SAYISI 54 BİNOrman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Yusufeli Barajının inşası için kullanılan betonla ilgili verdiği rakamlar, akıllara barajın inşa edildiği Artvin'in hane sayısını getirdi. Yusufeli Barajı için kullanılan betonla yapılacak konut sayısı Artvin'deki konut sayısına yakın, Gümüşhane'deki konut sayısından ise yaklaşık 5 bin konut fazla. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürlüğünün 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 31 Aralık 2016 itibariyle Doğu Karadeniz'de 811 bin 309 olduğu kaydedildi. 2016 yılında Doğu Karadeniz illerinde hane sayılarının Trabzon'da 230 bin 334, Ordu'da 236 bin 196, Giresun'da 146 bin 909, Rize'de 98 bin 95, Artvin'de 54 bin 92 ve Gümüşhane'de 45 bin 683 olarak gerçekleştiği belirtildi.