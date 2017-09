Dünya Geleneksel Mutfağı Gastronomist 2017'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Fatih Belediyesi ev sahipliğinde 21-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Gastronomist 2017; geleneksel mutfak kültürleri kapsamında Türkiye'nin ilk uluslararası organizasyonu...

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Dünya mutfaklarının kıtalararası katılımlar ile temsil edileceği, konuk ülkelerin geleneksel mutfaklarının yanı sıra Türkiye coğrafyasının kadim mutfak kültürünü yansıtan reçete sunumları, yemek sohbetleri, paneller ve çocuk atölyeleri gibi birçok katmanlı etkinliğin yer aldığı Gastronomist 2017, 21 Eylül Perşembe günü başlıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklediği, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Gastronomist 2017, gastronomi dünyasının önde gelen STK'ları Anadolu Halk Mutfağı Derneği, Mutfak Dostları Derneği ve Mutfak Magazin Dergisi işbirliğinde gerçekleşiyor.Dünyaca Ünlü Et Ustalarından Muhteşem Şov21 Eylül Perşembe günü 13.00'te Sultanahmet Meydanı'ndaki Anfi Tiyatro'da Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla gerçekleşecek olan açılış seremonisinde ulusal ve uluslararası konuk şefler, gastronomi yazarları ve kanaat önderleri yer alacak. Bu görkemli açılışın ardından başlayacak Gastronomist 2017'nin ilk günü birbirinden renkli gastroshowlara ve söyleşilere sahne olacak.Dünyaca ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini, Türkiye'nin et profesörü olarak tanınan Cüneyt Asan ve ünlü kıtaları aşmış Brezilyalı et ustası Andre Lima de Luca birlikte Sultanahmet Meydanı'nda muhteşem bir şova imza atacak. Bu özel şov için Türkiye'de ilk defa kurulacak 5 x 5 m büyüklüğünde bir odun fırınında tam bir dana pişirilecek olan Cüneyt Asan, Dario Cecchini ve Andre Lima de Luca izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.Tarihi Yarımada Gastronomi Turizmiyle de CanlanacakGastronomist 2017'ye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ve bu etkinliği önemsediğini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ Fatih sahip olduğu köklü tarih mirası ve farklı kültürlerin harmanlandığı özgün dokusu ile İstanbul'un en gözde turizm merkezi. Tüm bu zenginliklerinin yanı sıra birçok köklü restoran ve geleneksel mutfak değerlerimizin sergilendiği lezzet duraklarıyla öne çıkan Fatih, gastronomi turizmi açısından da İstanbul'un marka yüzü bir konumda. Son zamanlarda dünyadaki yükselen turizm değerleri arasında belki de en güçlü alanın gastronomi olduğu göz önünde bulundurulduğunda Gastronomist 2017 gibi geleneksel mutfakları buluşturan bir etkinliğin Tarihi Yarımada Fatih'te gerçekleşecek olması daha da anlamlı hale geliyor. Etkinliğin İstanbul turizmine önemli katkıları olacağına inanıyorum '' dedi.Birbirinden Renkli Cooking Showlar Gastronomist 2017'deGastronomist 2017, 4 gün boyunca sürecek zengin program akışıyla da dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında yeni nesil ulusal şeflerden Hazer Amani ve Siyez buğdayı üzerine çalışmaları ile tanınan Mustafa Afacan'ın CarrefourSA'nın malzeme sponsorluğunda gerçekleştirecekleri “Anadolu'nun Genetiğiyle Oynanmamış Buğdayları '' ; Yunan mutfağı uzmanı şef yazar Maria Ekmekçioğlu ile Egeli yemek araştırmacısı ve gazeteci Nedim Atilla'nın gerçekleştirecekleri “İki Yaka Bir Mutfak '' başlıklı cooking showların yanı sıra ve ünlü İspanyol şef Juan José López Bedmar'ın reçete sunumu da dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor.Duayenler Mutfak Dostları Derneği Panellerinde KonuşacakProgram kapsamında Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde geleneksel mutfakları ele alan bir dizi panel düzenlenecek. Gazeteci ve yemek araştırmacısı Nedim Atilla moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panellerde Ebru Baybara, Mehmet Gürs, Filiz Hösükoğlu, Sedat Nemli (Geleneksel Mutfaklar ve Turizme Etkileri); Nilhan Aras, Birol Uluşan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri (Coğrafya Kaderdir); P. Mary Işın, Neptün Soyer, Ayfer Yavi (Geçmiş Geleceğin Atasıdır) gibi geleneksel mutfaklar ve turizm alanında kabul görmüş en yetkin isimler konuşmacı olarak yer alacak.Dünyaca Ünlü İsimlerden “Gastronomik Paylaşımlar ''İspanya, Fransa, İsrail, Rusya, İtalya, Çin, Bosna Hersek, Avustralya, Kazan / Tataristan, Hindistan, Azerbaycan, İsviçre gibi birçok ülkeden yoğun uluslararası katılımın olacağı Gastronomist 2017, dünyanın önemli gastronomi yazarları, şefleri ve ilgili alanlardaki kanaat önderlerinden Greg Malouf, Anissa Helou, Sebastien Ripari, Michel Godet, Janna Gur, Maria Jose Sevilla, Alica Rios, Christian Plumail, Rizida Khusainova gibi isimleri “Gastronomik Paylaşımlar '' başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak ağırlayacak.Programın en renkli etkinliklerinden biri de Türkiye'nin iş, kültür, sanat ve yazın dünyasından önemli isimlerin katılacağı yemek temalı sohbetler olacak. İş, kültür, sanat ve yazın alanında çok kıymetli isimlerle gerçekleştirilecek “Yemek Atışmaları '' , “Patron Yemekleri '' , “Osmanlı Saray Yemekleri '' ve “Marka Yaratanlar '' başlıklı oturumlar, gastronominin farklı disiplinlerden beslenen evrensel bir kültür dili olduğunu ortaya koyacak.