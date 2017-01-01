Hüsnü Gümüş yazıyor: KADİR REİS ROMA'DA

Kuşadası'ndan 2 senelik dünya turu için uğurladığımız duayen turizmci Kadir Uslu ile görüşlerini aktaran Hüsnü Gümüş; “turizmciler dünya vatandaşıdır“ diyor. Yenileşimci turizmcilere de Kadir Reis örneği ile çağrıda bulunuyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

“Turizmcinin Gözünden Sadun Boro'nun İzinden '' sloganı ile başlattığı iki yıllık Dünya turuna bir ay önce Kuşadası Pine Bay Marina'dan uğurladığımız BEN SWISS YACHT Yelkenlisi ekibi Truvalılardan sonra Porto Turistico di Roma'ya ulaştı.Bizi Kuşadası'nda Antandros (Altınoluk) yola çıkarak Roma'yı kuran Aeneas'ın torunları ve Romulus ve Remus kardeşlerden esinlenerek oluşturulan KADİRUS adı ile Roma dan selamladılar.Akdeniz'den sonrasına da Piri Reis Haritasından izleyecekleri yol nedeniyle KADİR REİS olarak devam edecekler.Kadir Uğur'un yola çıkarken belirttiği gibi Sadun BORO'nun izinden bir turizmci gözü ile sürdürdüğü bu yolculukta yat kulüpleri ile de temaslar kuracağını söylemişti. Bir aydır izlediğimiz rotada bu hedeflerin gerçekleştiğini görüyoruz. Sayın UĞUR uğradığı limanları bize tanıtırken tanıdığı turizmcileri de ziyaret ediyor; dostlukları dünya turizmcilerinin dayanışması mesajları ile devam ettiriyor.Görüşlerimi Gezinin kitap haline getirilmesi için çalışan dostlarımızın ilgi alanına girmemeye özen göstererek aktarmaya çalışıyorum.Yat turizmini hazırlık çalışmalarını yaptığımız sırada Roma'dan başlayan ziyaretlerimiz Monte Carlo'ya kadar devam etmişti. Şarkılardan, anılardan, filmlerden tanıdığımız San Remo, Portofino, Cenova gibi İtalyan şehirlerindeki Yat Kulüplerini ziyaret ederken bir gün Türkiye'den gelen denizcilerin de bu limanlara demir atmasını düşlüyorduk. Kadir Reis ve ekibi bize hayallerimizi armağan etti.Roma'yı kuran Truvalılardan sonra Anadolu'dan gelen bir ekip Okyanusa arkalarında yakın ve uzak tarihten izler bırakarak yaklaşıyor; biz de izlemekten mutlu oluyoruz.Bizi dünyaya taşıyan turizmcileri epeydir özlüyorum. Dünya Turizm Örgütü'nde başarı ile görev yapan İstanbul'da yapılan Genel Kurullarda “Etik İlkler '' ve “Dünya Turizm Günü '' kararlarını aldıran danışmanlıklar yapan tüm büyüklerimizi tekrar saygı ile anarken uluslararası alana taşıyacak Yenileşimci turizmcilere çağrıda bulunmak istiyorum.Kamu Diplomasisi ya da Sivil Diploması olarak adlandırılan çağdaş, farklı yenilikçi bir iletişim alanındayız. Dünyanın her tarafında dostları olan turizm camiamızın da 1963 yılından beri tartıştığımız konular yerine Dünya Vatandaşı olarak nitelediğim, aynı duyguları paylaşan tüm Turizmcilerin de, dünya ufuklarına yelken açan Kadir UĞUR gibi ilişkilerini kullanarak katkı sağlamakta başarılı olacaklarına inanıyorum.Truva'nın, Kaz Dağları Köknarlarından yapılan Truva Atının, savaştan sonra kurulan Antandros'un, Aeneas'ın ve Roma'nın kuruluşunun en iyi izlenebileceği yer olan Güre'deki Sarıkız Kazdağları Etnografya Galerisi'nin mutlaka ziyaret edilmesini öneriyorum.Burası, Truva'dan başlayan ve Edremit körfezinin mitolojik, doğal, yaşamsal ve toplumsal yapısı konusundaki ilk izlenimlerin yanı sıra birçok kişiye göre de Truva ile ilgili bilgilerin Truva Ören yerinden daha iyi edinilebileceği, Bostancıolu Ailesinin özverisi ile yaşayan, günden güne değeri daha artan bir Galeri.Her yıl yeniliklerin eklendiği Galeri bu yıl Dr.Özkan Arıtürk'ün arşivinde bulunan arkeolojik eserlere de ev sahipliği yapmaya başladı.Bu arada İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile TED İzmir Koleji arasında imzalanan bir protokole göre, Piri Reis Üniversitesinin desteği ile sürdürülecek eğitimin amacı ise üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizi seven, koruyan, farklı ilgileri ve zevkleri olan bir neslin yetişmesine katkı sağlamak olarak açıklanıyor. Örnek, güzel teşebbüs olarak kutlamak istiyorum. Özgüvenimizi tazeleyen bu teşebbüslerin yıllar sonra övüneceğimiz yeni atılımlara neden olmasını beklemek hakkımızdır.