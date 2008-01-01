Antalya'ya En Çok Döviz Kazandıran Acentalara ATSO ödülü

Antalya'ya En Çok Döviz Kazandıran Seyahat Acentesi Meeting Point Turkey, 208 milyon 402 bin 612 dolarlık 2016 matrahı ile ATSO Geleneksel Ödül Töreni'nde birincilik ödülü aldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından ATSO Atatürk Konferans Salonu nda düzenlenen Geleneksel Ödül Töreni'nde 2016 Yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisinde 208 milyon 402 bin 612 dolarlık matrahı ile ödülü alan seyahat acentesi Meeting Point Turkey oldu. Törende ikincilik ödülünü 26 milyon 771 bin 956 Dolarlık matrahı ile Akay İnşaat Turizm Otelcilik ve Yatırım A.Ş. alırken, üçüncülük ödülüne 25 milyon 47 bin 89 Dolarlık matrahı ile Kilit Global Turizm Seyahat San. ve Tic. A.Ş. sahip oldu.



Törene, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekilleri Mehmet Günal ve Çetin Osman Budak, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bölge oda ve borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Bu yıl 30. kez düzenlenen Geleneksel Ödül Töreni ne Meeting Point Turkey i temsilen katılan şirket CEO su Kamil Özil, ATSO ödülü ile ilgili olarak: “2015 in ardından bu yıl da Döviz Kazandırıcı Hizmetler ödülünü büyük bir fark ile almaktan dolayı ekip olarak büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Meeting Point Turkey olarak her zaman şirketimizi daha ileri taşıma gayretimizin yanı sıra, Türkiye ye bir katma değer sunabilme, adını tüm dünyada turizm ile bağdaştırma ve döviz kazandırma çabasında olduk. Bunu da özverili çalışmalarımız, hizmet kalitemiz ve nitelikli iş gücümüz ile bugüne kadar sağlamayı başardık. Antalya bizim için önem verdiğimiz bölgelerin başında geliyor. Kuruluşumuzdan bugüne dek, Antalya nın bölge için olduğu kadar Türk ekonomisi için de büyük bir anlam taşıdığının farkında olarak çalışmalarımızı yürüttük. Çalışmalarımızın karşılığını da yüksek gelirlerimizin yanı sıra, Antalya ya en çok turist ve döviz getiren şirket unvanını elde ederek aldık. Bu başarımızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bu değerli ödülünden dolayı ATSO ya teşekkür ediyorum '' dedi.











