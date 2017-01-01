ATSO Kaleiçi'nde yeni bir Kültür mekanı daha açıyor
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni kültür mekanı; Şeyma Candan'ın “Hayallerde Kalan Kaleiçi“ ve “Luigi Mayer Gravürleriyle Komşumuz Likya“ sergileriyle Kaleiçi'nde 22 Eylül'de açılıyor.
21 Eylül 2017 Perşembe
- turizmhaberleri.com-Haber
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası kente yeni bir kültür mekanı daha kazandırıyor. ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı tarafından Antalya'ya kazandırılan “ATSO Kaleiçi Evi“ “Luigi Mayer Gravürleriyle Komşumuz Likya“ ve “Hayallerde Kalan Kaleiçi“ sergileriyle hizmete açılıyor.
Kaleiçi evlerini Rölyef çalışmalarında yaşatan Sanatçı Şeyma Candan'ın “Hayallerde Kalan Kaleiçi“ isimli sergisi bir ay açık kalacak. Sergi her gün 10:00 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz. Kaynak: turİzmhaberlerİ.com