Yusuf Yavuz soruyor: Tarih ve Kültür Mirası kimlere emanet

Opramoas Restorasyon skandalını sorumlu gazetecilik anlayışıyla takip eden Yusuf Yavuz; araştırmalarını derinleştirmeye devam ediyor. İşte açıklamalarıyla gündeme gelen Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram kimdir sorusunun yanıtı...