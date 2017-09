Yusuf Yavuz soruyor: Tarih ve Kültür Mirası kimlere emanet

Opramoas Restorasyon skandalını sorumlu gazetecilik anlayışıyla takip eden Yusuf Yavuz; araştırmalarını derinleştirmeye devam ediyor. İşte açıklamalarıyla gündeme gelen Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram kimdir sorusunun yanıtı...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Stratejist, dernek başkanı, danışman, AKP milletvekili adayı, Said Nursi ve Erdoğan hayranı… On parmağında on marifet olan Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram'ın son 10 yıllık yaşam öyküsü, AKP eliyle Türk bürokrasisinin getirildiği yerin özeti niteliğinde…Opramoas anıtındaki restorasyon skandalının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, 2012 yılında Van'da görev yaptığı sırada Said Nursi'nin takkesinin ellerinde olduğunu belirterek, 'barış simgesi' olarak nitelediği Nursi'nin eserlerini götürenlerden iade etmelerini istedi. Ağrı Doğubeyazıt'ta bulunan ünlü İshak Paşa Sarayı'nın çatısının plastik ve camla kapatılarak restore edilmesinden de sorumlu olan Karabayram, 2015 7 Haziran genel seçimlerinde AKP'den Muş Milletvekili aday adayı oldu ancak seçilemedi.Ardından kısa adı 'USKAD' bir strateji ve kalkınma derneğinin başına geçen Karabayram, Suriye politikası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durulması gerektiği çağrısında bulunan açıklamalarla gündeme geldi. 2014 yılında Konfederasyonlar Topluluğu Genel Merkezi'ne danışman yapılan Karabayram, uluslararası bir toplantıda usule uymayan biçimde konuşma yapınca 2016'da bu görevinden ihraç edildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014'te Rölöve ve Anıtlar Müdürü olarak İzmir'e Karabayram'ın son görev yeri ise Antalya oldu. Türkiye'nin en fazla antik kentinin bulunduğu Akdeniz Bölgesinin batısındaki kültür mirası Karabayram'a emanet. Kumluca'daki Opramoas anıtının restorasyon skandalına kurban gitmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, bölgedeki bir çok dünyaca ünlü antik kentte yapılan yeni restorasyon ihaleleri gözleri insanlığın ortak değeri olan bölgenin kültür mirasına çevirdi.TARİHİ ANITTAKİ RESTORASYONU FACİASI GÖZLERİ ANTALYA'YA ÇEVİRDİDünyanın en fazla ören yerine sahip ülkelerinden biri olan Türkiye, son yıllarda ardı ardına yaşanan restorasyon facialarını konuşuyor. Bunun son örneklerinden biri de Antalya Kumluca'daki Rhodiapolis antik kentinde bulunan ünlü Opramoas anıtının restorasyon skandalına kurban gitmesi. Bitlis Tatvan merkezli bir inşaat şirketine ihale edilen restorasyonun ardından hatalar gözükmesin diye tarihi anıtın üzeri brandayla örtüldü, brandanın üzerine ise anıtın görseli yapıştırıldı.RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRÜ ÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI Kİ…Konuyla ilgili sorumlu kurumun başında bulunan Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, bu konuda öyle bir açıklama yaptı ki, antik kentin henüz ormanlık alan içerisinde bulunduğu 1980'li yıllardan beri yazıtların iklimsel koşullara terk edildiğini ve anıtı olumsuz hava şartlarından korumak için üzerini kapattıklarını söyledi.Ancak Karabayram'ın bu konuda yaptığı açıklamalar bununla da sınırlı değil…BODRUM KALESİ TARTIŞMASI: 'O GEMİ BATIĞI ORADAN ÇIKARILACAK'Bodrum Kalesi'nde bulunan Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde başlatılan restorasyon projesiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Karabayram, müze olarak kullanılan Kale Camii'nde sergilenen tunç çağı batığıyla ilgili şöyle konuştu: “Gemi batığı oradan çıkarılacak, o cami, o ihtişamına, o ruhani dünyasındaki güzelliğine kavuşacaktır. ''AVRUPA'NIN EN İYİ MÜZESİ SEÇİLDİBodrum Kalesi'nin 1523 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmesinin ardından kalede bulunan şapel, camiye dönüştürüldü.1997 yılında ise dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katıldığı bir törenle Bodrum Kalesi ile birlikte sualtı arkeolojisi müzesi olarak kullanılmaya başlandı. 1995 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülüne layık görülen müzede, Serçe Limanı ve Uluburun Batığı gibi önemli batıklar sergileniyordu.'SULTAN SÜLEYMAN'IN EDA ETTİĞİ NAMAZI, CUMHURBAŞKANIMIZ SAĞLAYACAK'Karabayram, eski bir kilise olan Bodrum Kale Camii'nin müze yapılmasını, Fethullah Gülen tarafından Vatikan'a verilen bir mesaj olarak yorumluyor ve ekliyor: Bodrum Kale Camii, 1523 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından burası fethedilirken, 474 yıl sonra dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de son çivi çaktırılarak, ibadete kapattırılıyor. Ülkemiz için bu kadar kıymetli olan caminin içine bir batık maketi bıraktırılarak, tamamen caminin provizyonuna aykırı, görselliği gölgeleyici müze işlevi verilerek, ne yazık ki Roma'ya, Vatikan'a bir mesaj verme adına açıkçası caminin ibadete kapattırıldığı gerçeği ortadadır. Bir yerlere mesaj verme adına Bodrum Kale camiini mühürlemişlerdir. 474 yıl önce fethediliyor, 474 yıl sonra bir Süleyman fethederken öbür Süleyman'a cami kapattırılıyor. Bodrum Kale Caminin ibadete açılması büyük önem arz etmektedir. Özelikle buradan net olarak ifade etmek istiyorum; Kanuni Sultan Süleyman'ın eda ettiği namazı, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan orada o edayı sağlayacaktır. Ben buna inanıyorum. ''KARABAYRAM'DAN TİYATRAL HAVADA BASIN AÇIKLAMASIHer dinden ve inançtan, her dilden ve kültürden binlerce kültür mirası eserinin emanet edildiği bir kurumun müdürlüğünü üstlenen Cemil Karabayram'ın tiyatral bir edayla yaptığı açıklamanın ayrıntıları için: (https://www.izlesene.com/video/bodrum-kale-camisi-icin-restorasyon-aciklamasi/9964335) CEMİL KARABAYRAM KİMDİR?Objektiflikten uzak ve doğrudan iktidara yaranmak üzerine bir üslupla açıklamalar yapan Cemil Karabayram'ın kim olduğunu araştırdık. Ulaşabildiğimiz bilgiler, oldukça ilginç ve son 15 yılda ülke genelinde bürokrasiye hakim kılınan bir bürokrat portresiyle karşı karşıya olunduğunu gösteriyor.2011 YILINDA VAN'A RÖLÖVE EV ANITLAR MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI1977 Muş doğumlu olan Cemil Karabayram, Yeditepe Üniversitesi'nde iç mimarlık eğitimi aldıktan sonra 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda göreve başladı. Bakanlık Karabayram'ı Roma'ya gönderdi. Doğu Anadolu Bölgesinde birçok tarihi eserin restorasyonunda görev aldı. 2011 yılında ise Van'da kurulan Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün başına getirildi. Karabayram'ın mesleki geçmişiyle ilgili en ayrıntılı bilginin seçimlerle ilgili bir tanıtım sitesinde yer alması hayli ilginç: (http://secimharitasi.com/cemilkarabayram) 'SAİD NURSİ'NİN TAKKESİNİ BULDUK, İNCELEMEMİZ DEVAM EDİYOR'2012 yılında, Van Rölöve ve Anıtlar Müdürü görevini yürütürken Nur tarikatının kurucusu Said Nursi'nin doğduğu Bitlis'in Nurs köyünde inceleme yaptığını açıklayan Karabayram, “Bediüzzaman, zaman içerisinde coğrafyada barışın, birliğin sembolü olmuştur. Oradaki evle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. O köyden eserler götürüldü. Şu anda Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü olarak onun eserlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizde sadece takkesi bir ailede sağlam bulundu. Onunla ilgili tespitlerimizi yaptık. Bediüzzaman'ı ziyarete giden, o ruhu içinde hissetmek isteyenler lütfen iyi niyetle almış oldukları eserleri Bediüzzaman'ın bulunmuş olduğu buralara emanet etmelerini istirham ediyorum“ çağrısında bulunuyor: (http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/bediuzzamanin-eserlerini-lutfen-iade-edin.html) STRATEJİST KARABAYRAM: CUMHURBAŞKANIMIZDA İFADE BULAN OTORİTEYE…Bu arada Van merkezli bir dernek olan Uluslararası Stratejik Kalkınma Birliği Derneği'nin Genel Başkanı koltuğuna oturan Karabayram, bu kez karşımıza 'stratejist' olarak çıkıyor ve Türkiye'nin Suriye politikası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durması çağrısında bulunan açıklamalar yapıyor: “Rusya ile yaşanan gerginliğin temelinde soydaşlarımıza, Müslüman ve mazlum komşularımıza sahip çıkma iradesi olduğu açıktır. Necip Türk milletini oluşturan tüm bileşenlerin Cumhurbaşkanımızda ifade bulan otoriteye güvenmeleri ve çıkarları nedeniyle vatanımıza namlularını doğrultanlara birlik mesajı vermeleri son derece önem arz etmektedir. '' Ayrıntılar için: (http://www.hurriyet.com.tr/uskad-dan-cumhurbaskani-erdogan-a-destek-37216657) DANIŞMAN KARABAYRAM: İZİNSİZ KONUŞMAK İSTEDİ, İHRAÇ EDİLDİ2014'te Van'dan İzmir'e atanan Karabayram'ın bir koltukta birkaç karpuzu birden taşıma hevesi başına iş açıyor. Kasım 2014'te Türkiye Konfederasyonlar Topluluğu'na Genel Başkan Danışmanı yapılan Karabayram, 2016'da bu görevinden ihraç ediliyor. Karabayram'ın ihraç gerekçesi ise bir hayli ilginç. Kurumdan yapılan açıklamada ihraç gerekçesi şöyle aktarılıyor: “Kuruluşumuzun Ankara'da düzenlediği Uluslararası bir toplantıda Cemil Karabayram'ın izinsiz olarak kürsüye çıkması ve kürsüde konuşma istediğinde bulunması Gençlik ve Spor Konfederasyonu yetkililerini rahatsız etmiştir. Konfederasyonlar Topluluğu Yönetim Kurulu gereğini yaparak Cemil Karabayram'ı kuruluştan ihraç etmiştir. ''Ayrıntılar için: (http://www.genclikkonfederasyonu.org.tr/2016/01/21/cemil-karabayramin-konfederasyonlar-toplulugundan-ihrac-edildigi-aciklandi/ RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRÜ KARABAYRAM: TARİHİ SARAYA PLASTİK ÇATIDoğu Anadolu Bölgesinde, bir çok tarihi yapının restorasyonunda çalışan, bir çoğunda da rölöve müdürü olarak sorumluluğu bulunan Karabayram'ın Ağrı Doğubeyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nın üzerinin plastik ve camla kapatılmasıyla ilgili açıklaması da tıpkı Kumluca Opramoas anıtındaki skandalın ardından yaptığı açıklamaya benziyor: “Sarayda 70, 80 ve 90'lı yıllarda yapılan restorasyon kapsamında yaklaşık 4 bin metrekare kapalı olan alanın eski sistem dediğimiz, sarayın orijinal örtüsü olmayan bakır çatı ile örtüldüğü bilinmekteydi. Bu çatı yıllar boyunca yağan kar ve yağmur sularının sarayın temel ve duvarlarına, o dönem yapılan yanlış restorasyonda kullanılan çimento ile birlikte akmasına sebep olmaktaydı… Yapılan sistem hali hazırda sarayın temel ve duvarlarını yağan kar ve yağmur sularından korumakta. Çatı PVC değil, tüm dünyada restorasyon ve koruma amaçlı kullanılan akrilik şeffaf malzemeden oluşturulmuş damperli cam yapı sistemidir. ''Daha fazlası için bakınız: (http://www.milliyet.com.tr/tarihi-saraya-cam-cati-agri-yerelhaber-474785/ AKDENİZ'İN KÜLTÜR MİRASI ONA EMANET EDİLDİİshak Paşa Sarayı'nın çatısını plastikle kaplayan restorasyona imza attığı için 'başarı' ödülüne layık görülen Cemil Karabayram bugün Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün başında. Akdeniz Bölgesinin batısındaki, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla gibi illerin kültür mirası ona emanet. Yüzlerce antik kent, binlerce anıt ve anıtsal yapı ve tarihi kentsel doku. Görev yaptığı süre içindeki bürokratlığa uymayan açıklama ve tavırlarıyla onlarca kez haber olan Karabayram, medya önünde konuşmayı da oldukça seviyor. Ancak söylediklerinin nereye varacağını pek hesap etmeden, sanki bir sivil toplum önderi heyecanıyla konuşması, kişisel sosyal medya hesaplarından açıkça siyasi propaganda yapması, Karabayram'ı sorumlu olduğu kurumun yetki ve görev alanlarını oldukça aşan bir noktaya götürüyor.VALİ, MİLLETVEKİLİ VE MÜDÜR: VAN'DAN ANTALYA'YA UZANAN BULUŞMA TESADÜF MÜ?2009-2013 arasında Van Valisi olarak görev yapan bugünkü Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2010-2013 yılları arasında Van Vali Yardımcısı olarak görev yapan, bugün ise AKP Antalya Milletvekili olan Atay Uslu ile aynı dönemlerde Van Rölöve ve Anıtlar Müdürü olarak görev yapan Cemil Karabayram büyük bir 'tesadüfle' Antalya'da yeniden bir araya geldi. Vali Karaloğlu, Milletvekili Uslu ve Rölöve ve Anıtlar Müdürü Karabayram'ın pek çok ilçedeki buluşmasında ortak nokta restorasyonlar. Kültür mirasının yeniden ayağa kaldırılması ya da restore edilmesinde yegane amaç “turizmin hizmetine sunmak. '' Öyle ki antik kentlerin geceleri de gezilebilmesi için bir takım düzenlemeler yapılıyor…ANTALYA'DA RESTORASYON ATAĞI BAŞLADIAntalya'nın dünyaca ünlü antik kentlerinin bir çoğunda milyonlarca liralık bütçeli restorasyon ihaleleri yapıldı. Alanya Kalesi, Perge Antik kenti, Kesik Minare, Kaleiçi surları sadece bir kaçı. Kültür mirasının turizme hizmet etmesi için yapılan çalışmaların pek çoğunda bilakis turistin de keyfini kaçıran, görenleri tarihten soğutan bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunun en büyük nedeni de restorasyonların işinin ehli firmalar dururken, ahbap çavuş ilişkileriyle bu konuda yeterli uzmanlık deneyimi olmayan firmalara verilmesi.SKANDALLAR BİTMİYOR, BAKANLIK İHALE SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMİYORAspendos, Rhodiapolis, Kemer Selçuklu Av Köşkü… Antalya'da son iki yıldır yaşanan restorasyon facialarına her gün bir yenisi ekleniyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihale sistemini değiştirmek, firmaların yeterliliğini gözden geçirmek, denetimi daha yoğunlaştırmak gibi adımları bir türlü atmaması, insanlığın ortak mirası olan tarihi mekanların ortak bellekten silinip gitmesini hızlandırıyor.YAZITLAR KAYIP, SORUMLULAR ORTADA, SORUŞTURMA NEDEN YOK?Rhodiapolis'teki restorasyon skandalında Opramoas anıtının yazıtlarından ikisinin kayıp olması, birinin de çalışmalar sırasında parçalanması konusunda bugüne kadar bir soruşturma açılmış değil. Eğer açılmışsa da bu konuda bir açıklama gelmediği için biz bilmiyoruz. Ancak bütün bu skandallar olup biterken sorumlu mevkilerde bulunanların halen restorasyon ihaleleri yapması kamu vicdanını fena halde rahatsız ediyor.'RESTORASYON ÇAĞI'NIN ARDINDAN KÜLTÜR MİRASI KALMAYACAKGeçtiğimiz Temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğuna oturan Numan Kurtulmuş'tan, son yıllarda gündemimizden düşmeyen restorasyon skandalları ve sorumluları hakkında kamuoyunu tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Yoksa Recep İvedik üslubuyla akıllara zarar açıklamalar yapan bürokratların vurdumduymazlığı ile hatırı sayılır bir meslek erbabının suskunluğu arasında geçip giden bu 'restorasyon çağı'nın ardından elimizde kayda değer bir kültür mirasımız kalmayacak.(Sosyal medya paylaşımı)