Kapadokya videosuna Çin'de büyük ilgi

Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonu ile Kapadokya'da çekilen video 4 saatte1 milyon kişiye ulaştı. Çin'de en popüler mekanlar arasına girdi.

23 Eylül 2017 Cumartesi - Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2018 yılının “Türkiye Turizm Yılı '' ilan edilmesi ve Türkiye'den Çin'e üst düzey ziyaretlerin yapılmasının ardından dünyanın dört bir yanında kültür etkinlikleri düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü de bölgeye yönelik kültürel diplomasi çalışmalarına hız kazandırdı.



Enstitü, Türkiye'nin Çin'de daha etkin tanıtılmasına katkı sağlamak ve Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıtmak için, Çinli medya mensuplarını ve Çin'in ünlü yıldızlarını Türkiye'de ağırlıyor, gerçekleştirdiği projelerle Çinliler arasında Türkiye'yi popüler kılıyor.



Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonu ile Kapadokya bölgesinde çekilen video bir anda Çinde en popüler mekanlar arasına girdi. Kapadokya'nın eşsiz güzelliği Çinli gençlerin ilgi odağı oldu. Uzakdoğunun genç yıldızı TF Boys solisti Wang Junkai için 18 ülkede 12 ayrı yönetmen tarafından sürpriz filmler çekildi. Çekilen filmler ile dünyanın önemli metropolleri bir anda Çin'de popüler oldu. Ünlü yıldız için Türkiye'de çekilen filmin mekanı olarak Kapadokya seçildi.



Çinli yıldız için çekilen filmler arasında en çok izlenen ise, yönetmenliğini Enes Ateş'in yaptığı “Balloons in the Valley '' isimli Kapadokya klibi oldu. Çinde 4 saatte 1 milyon izleyiciye ulaşan film, sadece bir günde 155 bin kez paylaşıldı, 100 bin beğeni aldı, binlerce yorum yapıldı. Wang Junkai için Kapadokya'da çekilen videonun Türkiye turizmi açısından büyük bir etki yaratması bekleniyor.



Çinli gençleri kendine hayran bırakan “Balloons in the Valley '' klibine dair olağanüstü yorumlar yapıldı. Büyüleyici ve gizemli bir film platosuna benzetilen Kapadokya, Çinli gençlerin görmek için sabırsızlandıkları bir bölge haline geldi. Videoya “ Türkiye çok güzel bir ülke. Mutlaka gitmek istiyorum...Çok farklı bir yer. Sanki bu dünyadan bir yer değil gibi... '' yorumlar üzerine FunClub yöneticileri Weibo'daki hesabından Wang Junkai'ye “Türkiye'de konser verir misin?“ teklifi yaptı. Teklife binlerce destek yorumu geldi. Destek yorumlarında sanatçının hayranları, konserin Türkiye'de yapılması durumunda Türkiye'ye gelmek istediklerini, kutlama videosunda gördükleri Kapadokya'yı çok beğendiklerini ve Türkiye'yi çok merak ettiklerini belirttiler.



Junkai'nin 18. yaş günü videoları büyük bir merakla bekleniyordu. Sürpriz doğum günü videolarının bir milyara yakın Çinli'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden hayranları tarafından izleneceği düşünülüyor..



Türkiye, Çin medyasının odağında



Haziran 2017'de Çin'in önemli medya kuruluşlarının temsilcilerini Türkiye'de ağırlayan Yunus Emre Enstitüsü, Eylül ayının son haftasında da Çin'den bir grup önemli medya mensubunu Türkiye'de ağırlayacak. Çinli medya mensuplarının yaptıkları değerlendirme, haber, söyleşi ve klipler Çin medyasında büyük yankı uyandırdı. 2018 yılının Çin Halk Cumhuriyeti'nde “Türkiye Turizm Yılı '' ilan edilmesi, Yunus Emre Enstitüsünü de harekete geçirdi. Türkiye'nin Çin'de Çinliler tarafından anlatılmasını bir medya statejisi olarak benimseyen Enstitü'nün faaliyetleri etkilerini şimdiden göstermeye başladı.