Türkiye'nin en büyük balmumu heykel müzesi İstanbul'da

Özdilek Vakfı tarafından 22 Eylül'de ÖzdilekPark İstanbul AVM'de kapılarını açan müze 100'ü aşkın heykele ev sahipliği yapıyor.

23 Eylül 2017 Cumartesi - Eskişehir de açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, farklı bir konseptle İstanbul da kapılarını sanatseverlere açtı.



Özdilek Vakfı tarafından 22 Eylül Cuma Günü ÖzdilekPark İstanbul AVM de kapılarını açan müzenin açılışında; Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü nün yanı sıra Metin Akpınar, Bedri Baykam, Berna Laçin, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Güneri Civaoğlu, Tuluhan Tekelioğlu, Pınar Türenç gibi eserleri sergilenen birçok isim katıldı.



Açılışta basına açıklamada bulunan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Yılmaz Büyükerşen ile öğrencisi olduğu yıllardan beri tanıştığını fakat Büyükerşen in bilim insanı olmasının ötesinde sanat aşkıyla böylesine önemli projelerin altına imza atmasının çok değerli olduğunu söyledi.



Büyükerşen in Eskişehir de açtığı balmumu heykel müzesinin İstanbul a taşımaktan Özdilek Vakfı olarak çok mutlu olduklarını söyleyen Özdilek, “Özdilek Holding olarak, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri her platformda dile getiriyor, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından biri olan heykel sanatını desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu kapsamda ülkemizde balmumu heykel sanatının yükselip gelişmesi ve uluslararası alanda tanıtımında büyük katkıları bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile ortak bir projeye imza atmaktan oldukça mutluyuz. Sanatın toplumun her kesiminde değer görmesi için böylesine projeler önemli. Umarım bizim yaktığımız bu ateş, diğer AVM lere de sıçrar ve tüm Türkiye sanat kokar '' dedi.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise müzenin Türkiye nin ilk balmumu heykeller müzesi olduğunu ve ilkinin Eskişehir de açıldığını söyledi. Eskişehir deki heykellerin uluslararası karakterlerden oluştuğunu fakat İstanbul daki müzenin Türk siyasetçileri, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluştuğunun altını çizen Büyükerşen, 100 ü aşkın heykele ev sahipliği yapan müzenin en önemli eserinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtti.



İstanbul un sanatın kalbi olduğunu anımsatan Büyükerşen, “AVM lerin kültür ve sanat eserlerini halka ulaştıracak en önemli alanlardan biri olarak görüyorum. Bu kapsamda Sayın Özdilek ile bu konuyu konuştuk ve öncü bir işin altına imza atmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Ve akabinde çalışmalarımız başladı. Çünkü AVM lerde şimdiye kadar en önemli kültürel faaliyetimiz sinemalardı. Biz ÖzdilekPark İstanbul AVM de bu durumun geçerli olmadığını kanıtlamak istedik ve bunu başarmış olmaktan oldukça mutuyuz '' dedi. En çok Atatürk ün balmumu heykelini yaparken zorlandığını söyleyen Büyükerşen, Atatürk ü yapmanın değil karizmasını heykele yansıtmanın zor olduğunu belirtti.