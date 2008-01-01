THY Ağustos ayında tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Toplam doluluk Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5.7 puan gibi önemli bir artışla 84.3, Dış Hat doluluk oranı ise 6.3 puanlık artışla 84.1 olarak gerçekleşmiştir.