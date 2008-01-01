THY Ağustos ayında tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Toplam doluluk Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5.7 puan gibi önemli bir artışla 84.3, Dış Hat doluluk oranı ise 6.3 puanlık artışla 84.1 olarak gerçekleşmiştir.

23 Eylül 2017 Cumartesi - Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme 10.1'lik artış ile devam etmektedir.
Ağustos 2016'ya göre kapasite (arz edilen koltuk/kilometre) 2.6 artarken, taşınan yolcu sayısı 14 artmış ve 7.4 milyon yolcuya ulaşılmıştır. 2015 yılı Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında da kapasite 18, yolcu sayısı 16, talep ise 20 artmıştır.
Dıştan dışa transfer rakamları (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında 40'lık bir artış yaşanmıştır.
Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 18 artmıştır.

Ocak-Ağustos 2017 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi:
Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte ve yolcu sayısında sırasıyla 5.5 ve 6.1'lik bir artış yaşanmıştır.
Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynıdönemine göre 4.3 puanlık artış ile 79 olurken, yurtdışı hat yolcu doluluğumuz 5 puana yakın bir artışla 78'e yükselmiştir.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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THY AĞUSTOS AYINDA TARİHİNİN EN YÜKSEK DOLULUK ORANINA ULAŞTI
          
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