Türk Hava Yolları, 40 Adet 787-9 Boeing İle Görüşmelere Başladı

Boeing ve Türk Hava Yolları yetkilileri, bugün 20 + 20 toplamda 40 adet ve 2019'dan başlayıp 2023'te tamamlanmak üzere 787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.