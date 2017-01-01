İşte Türkiye'nin Otel Zincirleri Haritası
TÜROB'un zincir oteller araştırmasına göre, Türkiye'de 44'ü yerli, 16'sı yabancı olmak üzere 60 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Zincir otellere bağlı olan 517 otel bulunuyor. Yerli zincirler yurtdışında da 30 otele sahip.
24 Eylül 2017 Pazar
- Son iki yıldır turizm sektöründeki sıkıntılara rağmen Türkiye otelcilikteki cazibesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye de faaliyet gösteren zincir otellerin haritasını çıkardı. TÜROB zincir oteller araştırmasına göre, Türkiye de 44 ü yerli, 16 sı yabancı olmak üzere 60 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Zincir otellere bağlı olan 517 otelde oda sayısı ise 116 bin 310 adet düzeyinde bulunuyor. 517 otelin 205 si yabancı zincirlere ait. Yabancı zincirlerin oda sayısı ise 36 bin 968. Yani otelcilik piyasasında ağırlık 312 tesis ve 79 bin 342 odayla yerli zincirlerin elinde bulunuyor.
Hilton en büyük zincir
Araştırmaya göre, hem oda hem otel sayısı açısından Hilton Worldwide zinciri, Türkiye de faaliyet gösteren en büyük zincir olarak öne çıkıyor. Bünyesinde Curio, Conrad, Waldorf, Hilton, Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarını bulunduran Hilton Worldwide ın Türkiye de toplam 10 bin 848 odalı 54 oteli bulunuyor. Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissotel, Mercure, Novotel ve Ibis otellerinin sahibi Accor Grubu, tesis sayısı bazında ikinci sırada yer alıyor. Accor Grubu nun 36 otelde toplam 1.589 odası bulunuyor.
Rixos toplamda üçüncü, yerlide ilk sırada
Toplam sıralamada üçüncü olan Rixos, aynı zamanda Türkiye nin en büyük yerli zinciri unvanını taşıyor. Rixos Grubu nun 15 i yurtdışında olmak üzere 26 otelinde 8 bin 721 oda bulunuyor. Tesis sayısında toplam sıralamada üçüncü olan Rixos, oda sayısında ise Hilton dan sonra ikinci sırada yer alıyor. En büyük zincir oteller sıralamasında daha sonra sırayla 23 otel ile Wyndham, Wyndham Grand, TRYP by Wyndham, Ramada, Hawthorn markalarının sahibi Wyndham; 20 otel ile Sheraton, Westin, St.Regis, W Hotels, Le Meridien, Four Points, Aloft markalarının sahibi Starwood Hotel; 19 otel ile Anemon Hotels; 18 otel ile Divan Hotels; 17 otel ile Dedeman International geliyor. Listenin 10 unca sırasında 4 zincir birden var. 13 er otel ile Crystal Hotels; Intercontinental, Crowne Plaza ve Holiday Inn markalarının sahibi Intercontinental Group; Radisson Blu ve Park Inn markalarının sahibi Rezidor ve Kaya Hotels 10 uncu sırayı paylaşıyor.
Yerlilerin 30 oteli yurtdışında
Yerli zincirlere ait 312 otelin 30 u, 79 bin 342 odanın da 6 bin 394 ü yurtdışında yer alıyor. Yerli zincirlerden Rixos un yurtdışında 8 ülkede 15 oteli, D Hotels&Resort un 3 ülkede 4 oteli, Divan Hotels in 3 ülkede 3 oteli, Dedeman International in 2 ülkede 2 oteli faaliyet gösteriyor. Ayrıca Kaya Hotels, Titanic Hotels, The Marmara Hotels ve Prens Grup un (Euphoria Hotels) yurtdışında 1 er oteli bulunuyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com