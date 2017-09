İşte Türkiye'nin Otel Zincirleri Haritası

TÜROB'un zincir oteller araştırmasına göre, Türkiye'de 44'ü yerli, 16'sı yabancı olmak üzere 60 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Zincir otellere bağlı olan 517 otel bulunuyor. Yerli zincirler yurtdışında da 30 otele sahip.