Unutulan Tespih Çalısı 2 bin yıl önce altın değerindeydi

Bugün 'çalı' diyerek her fırsatta yok edilen ağaçtan, 2 bin yıl önce Selgeliler servet kazanıyorlardı… Anadolu'daki unutulan ve yok olan değerlerimizin güçlü sesi Yusuf Yavuz; “Tespih Çalısının altında hayaller kurmak için ge