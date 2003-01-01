Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşinde hafiye gibi çalışıyoruz

Türkiye'den yaklaşık 50 yıl önce kaçırılan Herakles Lahidi artık Antalya Müzesinde sergileniyor. Bakan Kurtulmuş; “bütün birimlerimizle bir hafiye gibi çalışarak Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşinde koşuyoruz.“ dedi.