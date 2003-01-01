Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşinde hafiye gibi çalışıyoruz
Türkiye'den yaklaşık 50 yıl önce kaçırılan Herakles Lahidi artık Antalya Müzesinde sergileniyor. Bakan Kurtulmuş;
“bütün birimlerimizle bir hafiye gibi çalışarak Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşinde koşuyoruz.“ dedi.
24 Eylül 2017 Pazar
- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin Cenevre'de teslim alarak yurda getirdiği lahid, Bakan Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açıldı. Herakles Lahidi'nin Perge'deki tarihi alandan 1960'larda kaçırılarak yurt dışına götürüldüğünü belirten Bakan Numan Kurtulmuş, lahidin, Türkiye topraklarından kaçırılan binlerce eserlerden sadece birisi olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Herakles Lahidi'nin Antalya Müzesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Batı'da sergilenen bu eserlerin çok az bir kısmının yasal yollarla gittiğine işaret ederek, önemli bir kısmının ise yasa dışı şekilde kaçırılmış olabileceğini söyledi.
15 ÜLKEDEN 57 ESERİN İADESİ İÇİN YAZIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Herhangi bir eseri bulunduğu doğal yerinden almanın ne şekilde olursa olsun asla hoş görülemeyeceğini, asla meşru sayılamayacağını kaydeden Bakan Kurtulmuş şunları kaydetti:
“Bugün Batılı birçok müzede sergilenen o eserlerin anında ilgili ülkesine geri gönderilmesi, çalındığı ya da alındığı yerlere geri döndürülmesi insanlığın bir gereğidir. Ancak bunlar kolay olmuyor. Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun 1970'te imzalamış olduğu 'Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Anlaşma' çerçevesinde çok yoğun uğraşlar sonucu gerçekleşiyor.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ilgili bütün birimlerimizle yıllardır bir hafiye gibi çalışarak, Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşinde koşuyoruz. Bugün itibariyle, 15 ülkeden 57'ye yakın tespit edilmiş eserle ilgili süreçler, yazışmalar devam ediyor. Bunların içerisinde, Louvre Müzesi'nde sergilenen eserlerde dahil olmak üzere, peşinde olduğumuz eserler var. İnşallah bunları da alacağız. Gayret ediyoruz.
Herakles Lahidi'nin Türkiye'den 1960 yılında kaçırılarak, 2011 yılında İsviçre'de bulunduğunu dile getiren Bakan Kurtulmuş, 2011 yılından itibaren yapılan müzakereler, görüşmeler sonucunda Türkiye'nin hukuk alanında bütün tezlerini ortaya koyduğunu ve bu lahdin Perge'ye ait olduğu ispatlayarak, eserin buraya getirildiğini söyledi. Süreçlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kurtulmuş, turizm ile ilgili hedef ve stratejiler hakkında şunları kaydetti:
Yeni Kapıları Tıklayacağız
Türkiye'nin turizmini 2104-2015'ler seviyesine hatta daha ileriye taşımak üzere gayret sarfettiklerini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, Uzak Asya'nın kapısını bu çerçevede yeniden çalmaya başladıklarını söyledi.
Turizm ve kültürü her alanda çeşitlendirerek, güçlendirerek yola devam edeceklerini belirten Kurtulmuş; "Turizmin hem alan hem pazar çeşitlendirmesini yapacağız. Uzak Asya'nın kapısını bu çerçevede çalmaya başladık. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu Asya'daki dostalarımızın Türkiye'yi daha fazla ziyaret etmelerini sağlamak için seferberlik ilan ettik. '' dedi.
Negatif kampanyalara rağmen Avrupa'nın bu algı operasyonundan olumsuz etkilenmediğini
belirten Bakan Numan Kurtulmuş, “ Alman seçimleri dolayısıyla Almanya'da neredeyse her gün Türkiye aleyhine bir çuval laf söyleniyor ama buna rağmen Alman turistlerin Türkiye'yi ziyaret etmekten vazgeçmedikleri de ortadadır. Sadece bugüne kadar İstanbul'a 680 bin Alman turist ziyarete gelmiştir. Dolayısıyla bu olumsuz algıların süratle giderilmeye çalışıldığını görüyoruz. Sadece Antalya için söylemek gerekirse, şimdiye kadar 8 milyon 300 bin civarında turist geldi. Rakamlar böyle giderse bu yıl 10 milyonu aşacağız inşallah. Türkiye'de de 30 milyonu aşacağız ve böylece turizmde yeniden toparlanmayı başarmış olacağız. Hedefimiz 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliridir.
Yeni Antalya Müzesi İçin Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz
Antalya'ya yeni bir müze kurulması için çalışmaların belli bir seviyede olduğunu söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, bunun geniş ve güzel bir alanda inşa edilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:
“Anadolu toprakları dünyanın en eski yerleşim yerleridir. Hangi köye, hangi kente gitseniz mutlaka o köyde, o kentte, o şehirde muhteşem bir tarihi eserle karşılaşmak mümkündür. Antalya'dan İzmir'e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar ülkemiz bir açık hava müzesi gibidir.
Antalya'da yeni bir müzenin kurulması için çalışmalar zaten belli bir seviyede. Bunun güzel, geniş bir alanda inşa edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kısa bir sürede bunu yapıp, buradaki ve başka eserlerin de burada tanıtılmasına katkıda bulanacağız.
HERAKLES LAHDİ VE İADE İADE SÜRECİ HAKKINDA:
İsviçre'nin Cenevre Gümrüğünde 2010 yılında ele geçirilerek Türkiye (Perge) kökenli olduğu tespit edilen Herakles Lahdi'nin Cenevre Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Türkiye'ye iade edilmesine 2015 yılında karar verilmişti. Ancak karşı taraf konuyu üst mahkemeye taşımış ve iade kararına itiraz etmişti. Karşı tarafın temyiz başvurusunu geri çekmesiyle lahdin Türkiye'ye iadesinde bir engel kalmayarak karar kesinleşmişti.
İsviçre yetkilileri ile yapılan anlaşma kapsamında lahd Cenevre Üniversitesinde 3 ay süreyle sergilendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Herakles Lahdi ile beraber, 2017 yılında iadesi sağlanan eser sayısı 41'e, 2003 yılından itibaren ise 4 bin 311'e ulaşmıştı. Söz konusu lahit son yıllarda iadesi sağlanan en önemli eserlerden biri.
Roma Dönemi Eseri
Yaklaşık 235 cm boyunda, 112 cm genişliğinde ve 3 ton ağırlığında olan lahit arkeoloji literatüründe 'Torre Nove' olarak adlandırılan tipte 'Küçük Asya Lahit' grubuna giriyor.
Herakles'in 12 işinin üzerinde tasvir edildiği Herakles Lahdi milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen bir Roma Dönemi eseri.
Herakles mitolojide insanın doğaya karşı yenilmez oluşunu, kuvvet ve dayanıklılığı simgeler ve döneminin inanışına göre, lahidin sahibi, ölümünden sonra lahitte işlenen Herakles'in 12 görevi çerçevesinde tanrılara yakınlaşmayı amaçlar. Döneminin tipik özelliklerini göstermesi nedeniyle de önemli bir eserdir.
Kaynak: turizmhaberleri.com