Salda Gölü yapılaşmaya mı açılacak?

Bakan Numan Kurtulmuş, önce 'Salda Gölünü koruyalım' dedi, ardından da 'doğallığını kirletmeyecek şekilde turistik tesis yapılabilir' açıklamasında bulundu...Yusuf Yavuz bildiriyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölünü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gölü bu yaz 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, 'Salda Gölü nü çok fazla tesislerle, binalarla doldurmadan güzelliğini ve bakir halini korumak gerekir. Daha çok yerli turist ağırlayan Salda Gölü yabancı turist açısından da çok ciddi bir cazibe merkezi olabilir' dedi. Ancak Bakan Kurtulmuş'un, gölün doğallığını kirletmeyecek şekilde burada turistik tesislerin yapılabileceğini de belirtmesi, akıllara göl kıyısında yapılaşma mı olacak sorusunu getirdi.Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, turkuaz rengi ve bembeyaz kumsallarıyla Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Ancak 185 metre derinliğe sahip gölde son yıllarda tehlike çanları çalıyor. Gölü besleyen derelerin üzerine DSİ eliyle gölet yapılması, Salda'nın can damarlarının kurutulması anlamına geliyor. Benzersiz doğal güzelliğiyle bir yandan giderek ünlenen Salda Gölü, ziyaretçi akınına uğramaya da başladı. Bu hareketlilik ise göl çevresinde yeni bir turizm merkezi oluşturulması beklentisi yaratıyor.BAKAN NUMAN KURTULMUŞ SALDA GÖLÜ'NDEBurdur'un turizm bölgelerinde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Salda Gölü'nü de ziyaret etti. Salda Gölü'nün kıyısında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurtulmuş, Salda Gölü nü çok fazla tesislerle, binalarla doldurmadan güzelliğini ve bakir halini korumak gerektiğini belirterek, bu yaz Salda yı 250 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Daha çok yerli turistleri ağırlayan Salda Gölü nün yabancı turist açısından da çok ciddi bir cazibe merkezi olabileceğini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, gölün doğallığını kirletmeyecek şekilde burada turistik tesislerin yapılabileceğine işaret etti.'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN CAZİBE MERKEZİ'Bakan Numan Kurtulmuş'un ziyaretinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan değerlendirmede ise Türkiye nin eşsiz güzelliklerinden Salda Gölü'nün berraklığı, temizliği, derinliği ve eşine az rastlanır beyazlıktaki kumsalları ile adeta saklı kalmış bir tatil cenneti olduğu kaydedildi. 'Türkiye nin Maldivleri' olarak da anılan doğa harikası gölün, halk arasında cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen kıyılarının, Salda Gölü nü sağlık turizmi için de bir cazibe merkezi haline getirdiğine işaret edilen değerlendirmede, şöyle denildi: 'Dünyada, Mars gezegeninin özelliklerini taşıyan iki yerden biri konumundaki göl, üzerinde endemik bitki ve hayvan türünü barındıran, yapılaşmanın yasaklandığı bir sit alanı olarak bakir güzelliğini özenle koruyor. Kil havuzlarında ziyaretçilerine çamur banyosu imkanı sunan Salda Gölü, bir kamp alanı olarak da özellikle yerli turistin göz bebeği.'SALDA KIYILARI YAPILAŞMAYA MI AÇILACAKTabiat Parkı ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Salda Gölü kıyılarında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Yeşilova Belediyesi'nin sorumluluğunda iki günübirlik kullanım alanı bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü, bir süre önce Salda Gölü Tabiat Parkı bünyesindeki alanda restoran ve kafeterya gibi üniteleri de içeren bir karşılama merkezi inşaatına başladı. Korunan alan niteliğindeki göl kıyısındaki kullanım ve kaldırma kapasitesi dengesi giderek bozulurken, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un bölgeyi ziyareti ve yaptığı açıklamalar, Salda'nın el değmemiş kıyılarında yeni turistik tesisler mi inşa edilecek sorusunu akıllara getirdi.