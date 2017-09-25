KİTABINI AL BEYOĞLU'NA GEL

Beyoğlu'nun kültür-Sanat hayatına kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali 11. kez İstanbullular ile buluştu. Kitabını al gel etkinliğinde binlerce vatandaş kitap okuyacak.

24 Eylül 2017 Pazar - Taksim Meydanı nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen Festivale İstanbul ve Türkiye'nin değişik illerinden 74 sahaf katıldı.



On binlerce asırlık kitabın yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergilerin de stantlardaki yerini aldığı festival için 25 Eylül Pazartesi günü açılış töreni düzenlenecek.



Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için bu yıl “kitabını al gel '' temasıyla gerçekleştirilecek açılış töreninde, genciyle yaşlısıyla yediden yetmişe binlerce vatandaş hep birlikte kitap okuyacak.





PROGRAM



Tarih : 25.09.2017/Pazartesi



Saat : 11.00



Yer : Taksim Meydanı















