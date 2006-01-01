Gladyatörler Şehri Kibyra'da senfonik Türküler yankılandı..

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun Kibyra Antik Kenti'nin görkemli atmosferinde sahnelediği konser yerli ve yabancı çok sayıda konuğu bir araya getirdi.

24 Eylül 2017 Pazar - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, büyükelçiler ile çok sayıda konuk ve gazetecin katıldığı Senfonik Türküler Konseri öncesinde Kibyra Antik Kenti gezisi gerçekleştirildi.





Hüdayda'dan Gönül Dağı'na, Çanakkale Türküsü'nden Hekimoğlu'na, Erik Dalı'ndan Telli Turna'ya unutulmaz 15 eserin senfoniyle seslendirildiği konser öncesi bir konuşma yapan Bakan Numan Kurtulmuş, Kibiyra Antik Kenti kazı çalışmalarının tamamlanması için Bakanlık olarak üzerlerine düşen her türlü gayreti yerine getireceklerini söyledi.



Anadolu'nun engin kültürel zenginliklerinden birisinin Kibyra olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş; Likyalılar, Frigyalılar, Pisidalılar, Helenistik Dönem ve Roma Dönemi'nde 150 bin civarında nüfusu olan bu kentin kazılarının 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ancak

daha yapılacak çok işi olduğunu, bu işlerin tamamlanması için de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerlerine düşen her türlü gayreti yerine getireceklerini söyledi.



Türkiye'nin kültürel zenginliğini hatırlatması bakımından konserin yeri ve formunun son derece dikkat çekici olduğunun altını çizen Bakan Kurtulmuş, Türk halk müziğinin son derece değerli türkülerinin icra edildiğini söyledi.



Antik Kentlerde Senfonik Türküler



Türkiye'nin önemli turizm zenginliklerinden olan antik kentlerin ulusal ve uluslararası bilinirliğini artırmak üzere Türk Halk Müziğinin en sevilen ezgileri ile konserin gerçekleştirildiği yöreye ait türkülerden bir seçkinin sefoni orkestrası eşliğinde sunulduğu Senfonik Türkiler Konserlerinin ikincisi dünyanın en önemli antik kentleri arasındaki Kibyra'da gerçekleştirildi.





Nilgün Kızılcı ile Sıtkı Akın'ın solistliğini yaptığı Senfonik Türküler Korseri geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin bir başka önemli antik kenti Aizanoi'de gerçekleştirilmişti.



Gladyatörler Şehri Kibyra hakkında:



Tiyatro, bouleuterion, iki antik su yolu, aşağı ve yukarı agora, seramik atölyeleri, farklı tipteki mezar yapılarından oluşan nekropol, bazilika, tapınak, iki kilise, tonozu köprü, yuvarlak kuleli kent kapısı Kibyra Antik Kenti'nin ayakta kalan ve görkemli kalıntıları.



Burdur'un Gölhisar ilçesindeki antik kentin odeion yapısının orkestra bölümünde 2009 yılında açığa çıkarılan ve 2014 yılında restorasyonu tamamlanan Opus Sectile Medusa Mozaği ise bulunduğu yer ve yapım tekniği ile arkeolojik açıdan önemli bir kültür varlığı.



Burdur Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2006-2010 yılları arasında yapılan kurtarma kazı çalışmaları, 2010 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığında yürütülüyor.



'Doğu Nekropol Anıt Mezar', 'Roma Hamamı', 'Agora Yuvarlak Planlı Çeşme' ve 'Odeon' antik kentin bu yıl kazı, koruma, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapılması öngörülen yerleri.



UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında kaydedilen Kibyra Antik Kenti sanatsal kimliğinin yanı sıra 'Gladyatörler Şehri' olarak da biliniyor.









