Merkel dördüncü kez zafer kazandı

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi; Almanya'daki genel seçimde kazanan taraf oldu. Merkel dördüncü kez seçildi.

25 Eylül 2017 Pazartesi - Almanya daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı.



Sosyal Demokratlar yüzde 20 oyla sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Aşırı sağcı (AfD) partisi yüzde 13.5 oy oranı ile ilk kez meclise girdi. Seçimde ağır darbe yiyen koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), artık hükümette yer almayacağını ve muhalefete geçtiğini bildirdi.



Secimlere katılım oranının yüzde 75 olduğu açıklandı.



İlk açıklamasında daha iyi bir sonuç beklediklerini belirten Merkel; AfD partisine giden oyları geri kazanma sözü verdi.



Seçimlere katılım oranının yüzde 75 olduğu açıklandı.









