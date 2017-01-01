Antik kentte film müzikleri dinletisi başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Türk ve dünya sinemasında klasikler arasına girmiş film müziklerini Perge Antik Kenti Stadyumu'nda seslendirecek.

25 Eylül 2017 Pazartesi - Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tarihi müzikle buluşturuyor. 'Antik Kent Konserleri kapsamında Film Müzikleri Dinletisi düzenliyor.

Orkestranın seslendireceği yerli ve yabancı unutulmaz filmlerin hafızalara kazınan şarkıları ile müzikseverleri geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak olan konser Perge Antik Kent Stadyumu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek. 27 Eylül Çarşamba günü saat 17.00 da başlayacak.



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ANTİK KENTTE FİLM MÜZİKLERİ DİNLETİSİ BAŞLIYOR
          
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