Ticari yat ve gemilerimizin Yunan Adalarına seferi yasaklandı

Yunan adalarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların ve düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin liman çıkışları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yasaklandı.

- Deniz Haber Ajansının haberine göre; Son dönemde Yunanistan Limanlarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatlara karşı Yunan PSC müfettişlerinin ön yargılı bir şekilde tutuklama kararı vermesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın sabrını taşırdı.Özellikle, son aylarda Kos ve Rodos Limanlarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların Paris Memorandumu (Paris MoU) kapsamında yapılan denetimler sonucu tutuklanmasıyla birlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önlem alma kararı aldı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017 (Bugün), düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren, Yunanistan karasularına sefer yapmasının yasaklarken, liman çıkışlarına izin verilmeyeceği belirtildi.kaynak: