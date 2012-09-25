Neşet Ertaş'ın adını bakın nereye verdiler!
Ölümünün 5. yıl dönümünde Türkiye'nin özlemle andığı büyük ozanın adını öyle bir yere verdiler ki, duyanlara “bu kadar da olmaz“ dedirtti... Yusuf Yavuz
25 Eylül 2017 Pazartesi
- Yusuf Yavuz-turizmhaberleri.com-
Antalya
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, duyanlara “bu kadar da olmaz dedirten“ dedirten bir karara imza atarak 5 yıl önce kaybettiğimiz büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın adını Kırşehir'de inşa edilen bir gölete verdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, usta ozanın ölüm yıl dönümü olan 25 Eylül'de paylaştığı bir anma mesajında, “Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyor, kendisine vefa borcumuzu ödemek için adını verdiğimiz Akpınar Neşet Ertaş Göletinin hızla ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum“ ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE BÜYÜK OZANINI ANARKEN BAKANDAN İLGİNÇ MESAJ
Türkiye'nin yetiştirdiği değerli halk ozanlarından biri olan usta sanatçı Neşet Ertaş, arkasında binlerce beste ve ölümsüz türküler bırakarak 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de yaşamını yitirdi. Usta ozan, sevenlerinden ayrılışının 5. yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılırken, en ilginç anma ise Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan geldi.
BAKAN EROĞLU: 'VEFA BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN ADINI GÖLETE VERDİK'
Bakan Veysel Eroğlu, Neşet Ertaş'ın adının, memleketi olan Kırşehir'de bir gölete verdiklerini usta ozanın ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajında şöyle duyurdu: “Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyor, kendisine vefa borcumuzu ödemek için adını verdiğimiz Akpınar Neşet Ertaş Göletinin hızla ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum.“
MART AYINDA İHALESİ YAPILAN GÖLETİN İNŞAATI SÜRÜYOR
Kayseri'de bulunan DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Mart ayında ihalesi yapıldığı öğrenilen Kırşehir-Akpınar Neşet Ertaş Göletinin inşası sürüyor. Deliceırmak Nehrinin yan kollarından biri olan Küçükkaraboğaz Deresi üzerinde projelendirilen ve yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanan Neşet Ertaş Göletinin toplam hacminin 472 bin 839 metrekare olacağı belirtiliyor. Gölet tamamlandığında, Kel İsmailuşağı köyü ile ozan Neşet Ertaş'ın da doğduğu Kırtıllar Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulanması amaçlanıyor. Göletteki inşaat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kaynak: turizmhaberleri.com