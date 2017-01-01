TÜRKİYE'NİN İLK GÜNEŞ PARKI MEZİTLİ'DE

Mezitli Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası'nın birlikte hazırladığı Güneş Park Enerji Kompleksi'nin ilk etabı tamamlandı.

25 Eylül 2017 Pazartesi - Mezitli Belediyesi ve Mersin Makine Mühendisler Odası (MMMO) işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'nin ilk Güneş Park Enerji Kompleksi projesi 1. etabının açılışı yapıldı.



Tüm enerjisini güneş ve rüzgardan alacak olan Güneş Park Enerji Kompleksi'nde öğrencilere güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da eğitici bilgiler verilecek. daha sonraki etaplarda ise enerji üreten çocuk oyun parkı ve Sanayi Endüstri Müzesi, kadın üreticiler için sebze-meyve kurutma, salça çıkarma, meyve suyu çıkarma istasyonu, proje pazarı ve enerji kulesi yapılacak.



TÜRKİYE'NİN İLK GÜNEŞ ENERJİ KOMPLEKSİ

Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Oğuz Akar Tülücü, güneşin önemine dikkat çekerek, bir an önce bu enerji kaynağının yaygın bir biçimde kullanılmaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Ekbek Çakar ise, Türkiye'nin doğal enerji kaynakları anlamında çok zengin bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'de çok önemli bir potansiyel olan güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin somut bir örneği olan Güneş Park Enerji Kompleksi'nin ilk etabını açmanın gururunu taşıdıklarını söyledi.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Emin Koramaz da, güneş gibi bir kaynağın yoğun olduğu Türkiye'de farklı enerji kaynaklarının aranmaması gerektiğine dikkat çekti.



GÜNEŞ VARKEN NÜKLEERE NE GEREK VAR?

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kent olarak yılın 300 gününde güneşi gördüklerini ancak, güneş enerjisinden yararlanamadıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “ Güneş Park Enerji Kompleksi'nin Türkiye ve dünyaya örnek olması gerekiyor. Bu kompleks güneş gibi bir kaynağın olduğu ülkemizde başka maceralara girmemek gerektiğinin en büyük göstergesidir. Güneş varken Nükleer Santral kurmaya ne gerek var? Biz karşı çıkıyoruz ve olmaması gerektiğine inanıyoruz“ diye konuştu.



Güneşin öneminin 3 bin yıl öncesinden kavrandığını ve Mezitli'nin ilk isminin güneş anlamına gelen Soli olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, “Günümüzde alternatif enerji kaynağının hala kullanılmıyor olması düşündürücüdür. Eğitimin, üretim içerisinde olması gerektiğini her zaman savunduk. Bu kompleks eğitimin üretici hale gelmesini sağlayacak. Kompleksle birlikte Mezitli Deresi'nin ıslahı ve Kültür Merkezi projemizle de bu bölgeyi en seçkin yer haline gelecek '' şeklinde konuştu.









