Viyana'da Türkler Gecelemede İkinci Sırada
Viyanada en çok konaklayanlar sırasıyla Ukrayna, Türkiye ve Brezilya olmuştur.
26 Eylül 2017 Salı
- Viyana Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Viyana
yı ziyaret eden turistlerin geceleme sayısı 2017 yılının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3,9 oranında artarak 1.636.000e ulaştı.Turist geceleme sayılarında özellikle, Ukrayna (+39, 12.000), Türkiye (+36, 14.000) ve Brezilyadan (+18, 13.000) gelenziyaretçilerde büyük artış yaşandı. OcakAğustos 2017 döneminde ise turist geceleme sayısı 4 oranında artarak 10.104.000e yükselirken,
turistlerin ülkelere göre sıralamasında ilk üç sırayı Almanya, Avusturya ve ABDden gelen ziyaretçiler aldı.
Kaynak: turizmhaberleri.com