Bangladeş'in Sağlık Turizmi Potansiyeli
Bangladeş'ten yurtdışına tedavi hizmeti saikiyle gidenlerin sayısında artış olduğu ve bunun çevresindeki ülkelerde sağlık turizmi girdisi olarak değerlendirildiği belirlenmiştir.
26 Eylül 2017 Salı
- Singapur, Bangkok, Delhi, Chennai ve Kalkota'da bulunan hastanelerin Bangladeş'in Dakka, Khulna ve Sylhet kentlerinde sağlık turizmi amacıyla ofisleri bulunmakta olup, söz konusu ofisler aracılığla dışarıya doğrudan hasta gönderilmektedir. Sadece Dakka'da yabancı hastanelerin
100'den fazla ofis veya acentelerinin olduğu tahmin edilmektedir.
2015-16 Mali Yılında 165.000 Bangladeşlinin sadece Hindistan'da tedavi gördüğü ve bunların kişibaşı tedavi harcamalarının ortalamasının 2.084 ABD Dolar olduğu dile getirilmektedir. Benzer şekilde Singapur veya Tayland'a tedavi amacıyla giden Bangladeşlilerin tedavi harcamalarının
ortalamasının yaklaşık 3800 ABD Doları olduğu belirtilmektedir.
Bangladeş'te üst-orta ve üst gelir grupları ülkedeki tedavi hizmetlerinin yetersiz olması ve ülkede yapılacak tedaviye güvenmemelerinden dolayı ekseriyetle yurtdışında tedavi hizmeti alma yoluna gitmektedirler. Daha önce Bangladeş Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre,
Bangladeş'teki hastanelerin ilaç ve ekipman eksiğinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, bölge hastanelerinin 25'inde ameliyathanelerde aydınlatmanın olmadığı, 12,5'inde ise ameliyat
masasının olmadığı görülmektedir.
Bangladeş'in cari Hükümet bütçesinde sağlık ve aile refahına ayrılan pay 5,2 olup, söz konusu oran Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği 15'in çok altındadır.
Kaynak: turizmhaberleri.com