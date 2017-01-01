Türkiye ISESCO'ya tam üye oluyor

İslam Eğitim, Fen ve Kültür Örgütü'ne (ISESCO) tam üyelik sürecinde sona geldiğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, “TBMM'de kabul edilen ISESCO tüzüğü ile Türkiye ISESCO'ya tam üye oluyor.” dedi.

24 Kasım 2017 Cuma - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sudan ın baştenti Hartum da düzenlenen İslam İş Birliği Teşkilatı 10. Kültür Bakanları Konferansı na katıldı.



İslam dünyası için kültürel strateji taslağı çalışmalarının sürdürüldüğü konferansta Türkiye adına bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye nin ISESCO ya üye olma yolunda önemli adımlar attığına vurgu yaparak, bölgenin ortak iradesini ve otantik dokusunu yansıtan bu iş birliği platformunun parçası olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye olarak, kültürel mirasın korunması, insan ticaretinin önlenmesi, somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması, İslam belgeleri ve eserlerin arşivlerinin yanısıra fikri mülkiyet alanlarında sağlam bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını anlatan Bakan Kurtulmuş, Türkiye nin gelecekteki herhangi bir proje ve çalışma gruplarında da bilgi alışverişi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı 10. Kültür Bakanları Konfrensı nda mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Ürdün Kültür Bakanı Nabih Shequem ile bir araya gelen Bakan Kurtulmuş un görüşmesinde, kültür ve turizm alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere bakanlıklar nezdinde bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş un, Tunus Kültürel İşler Bakanı Muhammed Zine El-Abidine ile yaptığı görüşmede ise, karşılıklı olarak, Tunus ve Türkiye de kültür merkezleri açılması kararı alındı.



Irak Kültür, Turizm ve Antik Eserler Bakanı Fryad Rwandai ile bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, Türkiye nin müzecilik faaliyetleri ve yurt dışına kaçırılan eserlerin iadeleriyle ilgili tecrübelerini paylaştı.



Filistin ile iş birliklerinin daha da derinleştirilmesinin teyit edildiği diğer bir buluşmada ise Bakan Kurtulmuş, Filistin Kültür Bakanı Ehab Besieso ile bir araya geldi.



ISESCO Genel Direktörü Abdulaziz Osman El-Twaijiri ile de görüşen Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye nin ISESCO ya üyeliği ve bu önemli kuruma katkıları konusuda istişarelerde bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, görüşmelerin ardından ise Türkiye nin Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği rezidana geçerek, Sudan da faaliyet gösteren müteşebbisler ve iş adamlarıyla bir araya geldi.



Bakan Kurtulmuş un Sudan temasları bugün de Yunus Emre Enstitüsü Sudan Merkezinin açılışı, Osmanlı paşalarının türbeleri ve Mescid-i Kebir ile Ulusal Müze ziyareti ile devam edecek.























