Kuşaklar arası öğrenmede çocuk ve yaşlıların işbirliği

“Kuşaklararası Öğrenme Merkezi projesi kapsamında ABD'de bir huzurevinin içinde açılan anaokulu, yaşlılar ve çocukları aynı çatı altında buluşturdu. Projeyi değerlendiren Nilgün Atar; önemli tespitlerde bulundu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

önemli ve çok doğru bir proje. 2015 yılında Amerika da bir huzurevinin içinde açılan anaokulu; hem çocukların hem de yaşlıların hayatında pozitif anlamda değişiklikler yaratmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.ABD Seattle daki 400 kişilik huzurevinin içine açılan anaokulu; kendilerini yalnız ve toplumdan dışlanmış hisseden yaşlılarla, 1-5 yaş arasındaki çocukları buluşturmuş. Kuşaklararası Öğrenme Merkezi (ILC) ismi verilen bu ortamda yaşlılar ve çocuklar gün boyu birlikte müzik dinliyor, dans ediyor, resim yapıyor, hikayeler anlatılıyor, yemekler yeniyor, kısaca birlikte uzun bir zaman geçiriyorlar. Yaratılan ortamın atmosferinde samimiyet, koşulsuz sevgi, hoşgörü, neşe, keyif ve mutluluk var. Her iki tarafta birbirini kabullenmiş görünüyor ve bu tablodan etkilenmemek mümkün değil.Youtube görselini izlerken aslında ne çok şey düşünüyor insan. Değişen dünya şartları, yeni yaşam alışkanlıkları ve teknoloji; aile içinde bile bizleri yabancılaştırırken, yaşamın ıssız bir kıyısında sevdikleri tarafından aranmayı bekleyen büyüklerimizin gerçeklerini sorgulatıyor. Oysa bu projede küçük çocuklar yaşlıların dünyasını öğrenirken, yaşlı ve engelliler de çocukların o saf ve pozitif enerjileriyle hoş vakitler geçiriyor, moral buluyor, mutlu oluyorlar.İZLEMELİSİNİZ, TIKLAYIN:Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş uzun yıllardır yaşlı bakımı ve 3 yaş turizmi alanlarında yaptığı çalışmalarla toplumumuzda büyük farkındalık yarattı. Türkiye'de bu alanda öncü bir hareket başlattı da diyebiliriz. Bu sene de 30 Kasım -01 Aralık tarihlerinde Ankara da 5.nci kez düzenlenecek Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi nde; yaşlı Bakımı ve hizmetleri, yaşlı ekonomisi, teknoloji, 3.yaş turizmi gibi pek çok önemli başlık ele alınacak, önceki notlar gözden geçirilecek ve yeni sonuç bildirgeleri açıklanarak takibe alınacak.Bana göre kongrenin bir önemli özelliği de, yaşlılık ve teknoloji ile yaşlılık ve sosyokültürel hayat konulu resim yarışmasının yaşlılar ve çocukları kongre salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde beşinci kez bir araya getirmesi.. Bu tablo kuşaklar arası öğrenme merkezindekine benzer görüntüler sunuyor katılımcılara.. Yarışmanın amacı ise çocukların yaşlılar hakkında düşünmesini, yeni fikir geliştirmesini ve işbirliği yapmasını sağlamak sadece.Çocukların yaratıcı fikirlerini dikkatle takip eden teknoloji devleri de yaşlılar için beyin fırtınası ortaya koyan çocukları 5 senedir ödüllendiriyorlar.Yaşlı Bakımı hizmetleri ve Huzurevlerinin başka ülkelerden örneklerle anlatıldığı, yerel yönetimlerin başarışı modelleri sunduğu bu kongreyi ilk günden beri dikkatle takip ediyor, gündeme getiriyoruz. Son 2-3 yıldır ülkemizde yerel yönetimler bu alanda güzel projelerle yatırımları yaşlıların mutluluğu için hayata geçirmeye başladılar. Bu farkındalık ve doğru rol modellerin daha da çoğalacağına, değerli yaşlılarımızın yaşamda hak ettiği yeri bulacaklarına inanıyoruz. Bunun için de başta Cumhurbaşkanlığı ve pek çok bakanlık olmak üzere çok güçlü bir işbirliği ortamı sağlandı.Kongrenin paydaşlarından Ankara Üniversitesi de bu alanda değerli adımlar atıyor. Örneğin 2017 Eylül ayında Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi nin (YAŞAM) düzenli olarak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan Kuşaklararası Dayanışma Ziyareti kapsamında üniversite öğrencileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara İl Müdürlüğü yetkilileri Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi nde kalan büyüklerimizi ziyaret ettiler. Bu sohbetlerde yaşlıların ihtiyaçları, beklentileri soruldu, görüş ve önerileri alındı.Üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilkokul öğrencileri de bu ziyaretlere dahil edildiği takdirde huzurevlerinde bambaşka mutluluk rüzgarları esecektir.