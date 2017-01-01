Çin'in Yeni Turistik Çekim Merkezi

Çin'in en yeni turistik faaliyeti, Tianjin'in halk kütüphanesi. Ancak bu, salt kitap ödünç alınıp kitap okunan bir yer değil. Bembeyaz bir fütürist dizaynla 33.700 metrekare üzerine inşa edilmiş ışıklı küre şeklindeki yapı, Ekim ayında açıldığ