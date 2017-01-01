Çin'in Yeni Turistik Çekim Merkezi
Çin'in en yeni turistik faaliyeti, Tianjin'in halk kütüphanesi. Ancak bu, salt kitap ödünç alınıp kitap okunan bir yer değil. Bembeyaz bir fütürist dizaynla 33.700 metrekare üzerine inşa edilmiş ışıklı küre şeklindeki yapı, Ekim ayında açıldığ
24 Kasım 2017 Cuma
- Tianjin Binhai Kütüphanesi, kentin yeni rekreasyon alanı olan Binhai Kültür Merkezi'nin beş çekim merkezinden biri. Kütüphane adeta kentin oturma salonu gibi tasarlandı.
Bütün salonu çevreleyen eğri yüzeyde kitap raflarını görmek mümkün. Ayrıca kitap yığınları, yukarıdaki kitaplara bakmak için hem basamak hem de oturacak yer işlevi görüyor. Kütüphane yönetimi 14 yaşından küçüklerin, topuklu ayakkabısı olanların ve tırmanma yetisi bulunmayanların kitap dağlarından uzak durmasını öneriyor.
Çin'in bu en güzel kütüphanesi yeni bir kullanıcı prototipi yaratarak yeni kültürel projeler için yeni tipolojiler üretme amacında.
Hafta sonları kütüphaneye girmek için dışarıda kuyruklar oluşuyor. Açılış haftası boyunca günde 10.000 ziyaretçi geldi. Bazı hafta sonlarında kütüphaneyi 18.000 kadar kişi ziyaret etti.
Binhai Kültür Merkezi'nin diğer dört yapısı ise Modern Sanatlar Müzesi, Modern Şehir Müzesi, Endüstriyel Buluşlar Müzesi ve Uygulamalı Sanat Merkezi. Bu Merkezi ve özellikle kütüphaneyi -Tianjin dışından, özellikle Pekin'den gelerek- görmek isteyenler, Pekin'e 115 km mesafedeki bu kente yüksek hızlı trenle 35 dakikada ulaşıyorlar.
Kaynak: turizmhaberleri.com