Antalya Kadın Müzesi'nden Sergi ve Panel

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesinde kurulan Antalya Kadın Müzesi'de ;Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının 83'üncü Yılı kapsamında Sergi ve Panel gerçekleştirilecek.