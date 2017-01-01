Antalya Kadın Müzesi'nden Sergi ve Panel
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesinde kurulan Antalya Kadın Müzesi'de ;Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının 83'üncü Yılı kapsamında Sergi ve Panel gerçekleştirilecek.
24 Kasım 2017 Cuma
- Antalya Kadın Müzesi, Uluslararası Kadın Müzeler Birliği (IAWM) üyesi, dünyanın 12 inci, Türkiye nin 2 inci sanal kadın müzesi... Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının 83 üncü yılını panel ve sergi ile kutlayacak olan Antalya Kadın Müzesi'nin etkinliği 05 Aralık Salı günü 17.00 de Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonunda Prof. Dr. Havva İşkan Işık moderatörlüğünde gerçekleşecek. “Atatürk ve Cumhuriyet ile Türk Kadını Mucizesi' başlıklı panele; Prof. Dr. Burcu Demirel, Öğr. Gör. Ebru Nalan Sülün, İnş. Müh. Hülya Bilgin ve Av. Sibel Önder in konuşmacı olarak katılacak.
Panel öncesi saat 16.00 da Antalya Kültür Merkezi Fuayesinde Antalya da önde gelen ve bulundukları yerde rol model olan kadınlarla yapılan söyleşilerden yola çıkılarak hazırlanan “Bu Kentte Kadın Var '' Sergisi açılacak.
Kaynak: turizmhaberleri.com