Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu 1 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştiriliyor. Tarihi mezar taşlarına yönelik araştırmaları ve yazıları ile tanınan Yazarımız Mahmut ÖKÇESİZ sempozyumda sunum yapacak.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu;01 Aralık 2017 Cuma günü Kuşadası Derici Otel -AYDIN'da düzenleniyor. Yazarımız Mahmut ÖKÇESİZ “ Adalızade Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarının Kuşadası Yerel Tarihine katkısı “başlıklı sunum yapacak.Sempozyum konuşmacıları, program ve sunum başlıkları şöyle:09.00-10.00: - Kayıt10.00-11.00 : - Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu Açılış TöreniI. OTURUMOturum BaşkanıYrd. Doç. Dr. MEHMET BAŞARAN11.00-11.15Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM “ Tasavvuf ve Tarih içinde Kuşadası ndaki Yansımaları “11.15-11.30Erhan YILMAZ “ Öküz Mehmet Paşa Vakfiyesi ve Kuşadası Tarihindeki rolü “11.30-11.45Yrd. Doç.Dr. Kemal HAYKIRAN “ Aydınoğlu beyliği zamanında Kuşadası “11.45-12.00Mahmut ÖKÇESİZ “ Adalızade Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarının Kuşadası Yerel Tarihine katkısı “12.00-12.15Ali ÖZÇELİK “ Kuşadası Zeybekleri ve Mahmut Esat Bozkurt un iki mektubu ışığında Kuşadası Kuva-i MilliyesiÖğle yemeği: Öğretmenevi 12.15 -14.00II. OTURUMOturum BaşkanıDoç. Dr. OLCAY ÇETİNER ÖZDEMİR14.00-14.15Prof. Dr. Hakkı UYAR “ 1924 Anayasası ve Kuşadalı Mahmut Esat “14.15-14.30Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN “ Sicil-i Ahval Defterlerine göre Kuşadası Doğumlu Memurlar “14.30-14.45Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKSOY “ İzmir Fatihi Çakabey “14.45-15.00Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ “ Mustafa Kemal Atatürk ve Kuşadası “15.00-15.15Dr. Mehmet KAMER “ Selçuk İsa Bey Camiinde bir şiir kitabesi ve düşündürdükleri ''III. OTURUMOturum BaşkanıProf. Dr. Hakkı UYAR15.30-15.45Yrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ “ İzmir Vilayet İstatistiklerine göre Cumhuriyetin İlk yıllarında Kuşadası “15.45-16.00Nail TOPAL “ Kuşadası ve Çevresinin İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından işgali, Yerel Direniş örgütünün kuruluşu, İşgalcilerin halka karşı davranışları “16.00-16.15Necat ÇETİN “ Kuşadası Caferli Köyünde 1320 tarihli Tahrir Sayımı “16.15-16-30Yrd. Doç. Dr. Nezahat BELEN “ 19.yy bazı seyahatname ve gezi rehberlerinde Kuşadası16.30-16.45Doç.Dr. Olcay Çetiner ÖZDEMİR '' Evliya Çelebi Kuşadası İzlenimleri ile Türk Kültürünü Yansıtan Meslek alanı Mimariye BakışÇay-Kahve Molası: 16.45-17.15IV. OTURUMOturum BaşkanıYrd. Doç. Dr. Ramazan Kemal HAYKIRAN17.15-17.30Prof. Dr. Şadıman HALICI “17.30-17.45Dr. Şule Kişi “ Yeni Belgeler Işığında Adliye Vekili Mahmut Esat. Bozkurt-Lotus Davası17.45-18.00Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU “ Kuşadası Turizmi ve Mübeccel Kıray. Cumhuriyet Döneminde bir sosyal yapı analizi ''18.00-18.15Dr. Hanife ALACA “ 15.yy Aydın Sanacağı İdari Yapısı “18.15-18.30Yrd. Doç. Dr. Türkan BAŞYİĞİT “ Özer Türk ve Kuşadası “DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ18.30-19.00Mahmut ÖKÇESİZ-Kemal Ramazan HAYKIRAN-Günver GÜNEŞ19.00