25 Kasım 2017 Cumartesi
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Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu;
01 Aralık 2017 Cuma günü Kuşadası Derici Otel -AYDIN'da düzenleniyor. Yazarımız Mahmut ÖKÇESİZ “ Adalızade Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarının Kuşadası Yerel Tarihine katkısı “başlıklı sunum yapacak.
Sempozyum konuşmacıları, program ve sunum başlıkları şöyle:
09.00-10.00: - Kayıt
10.00-11.00 : - Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu Açılış Töreni
I. OTURUM
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. MEHMET BAŞARAN
11.00-11.15
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM “ Tasavvuf ve Tarih içinde Kuşadası ndaki Yansımaları “
11.15-11.30
Erhan YILMAZ “ Öküz Mehmet Paşa Vakfiyesi ve Kuşadası Tarihindeki rolü “
11.30-11.45
Yrd. Doç.Dr. Kemal HAYKIRAN “ Aydınoğlu beyliği zamanında Kuşadası “
11.45-12.00
Mahmut ÖKÇESİZ “ Adalızade Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarının Kuşadası Yerel Tarihine katkısı “
12.00-12.15
Ali ÖZÇELİK “ Kuşadası Zeybekleri ve Mahmut Esat Bozkurt un iki mektubu ışığında Kuşadası Kuva-i Milliyesi
Öğle yemeği: Öğretmenevi 12.15 -14.00
II. OTURUM
Oturum Başkanı
Doç. Dr. OLCAY ÇETİNER ÖZDEMİR
14.00-14.15
Prof. Dr. Hakkı UYAR “ 1924 Anayasası ve Kuşadalı Mahmut Esat “
14.15-14.30
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN “ Sicil-i Ahval Defterlerine göre Kuşadası Doğumlu Memurlar “
14.30-14.45
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKSOY “ İzmir Fatihi Çakabey “
14.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ “ Mustafa Kemal Atatürk ve Kuşadası “
15.00-15.15
Dr. Mehmet KAMER “ Selçuk İsa Bey Camiinde bir şiir kitabesi ve düşündürdükleri ''
III. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hakkı UYAR
15.30-15.45
Yrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ “ İzmir Vilayet İstatistiklerine göre Cumhuriyetin İlk yıllarında Kuşadası “
15.45-16.00
Nail TOPAL “ Kuşadası ve Çevresinin İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından işgali, Yerel Direniş örgütünün kuruluşu, İşgalcilerin halka karşı davranışları “
16.00-16.15
Necat ÇETİN “ Kuşadası Caferli Köyünde 1320 tarihli Tahrir Sayımı “
16.15-16-30
Yrd. Doç. Dr. Nezahat BELEN “ 19.yy bazı seyahatname ve gezi rehberlerinde Kuşadası
16.30-16.45
Doç.Dr. Olcay Çetiner ÖZDEMİR '' Evliya Çelebi Kuşadası İzlenimleri ile Türk Kültürünü Yansıtan Meslek alanı Mimariye Bakış
Çay-Kahve Molası: 16.45-17.15
IV. OTURUM
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kemal HAYKIRAN
17.15-17.30
Prof. Dr. Şadıman HALICI “
17.30-17.45
Dr. Şule Kişi “ Yeni Belgeler Işığında Adliye Vekili Mahmut Esat. Bozkurt-Lotus Davası
17.45-18.00
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU “ Kuşadası Turizmi ve Mübeccel Kıray. Cumhuriyet Döneminde bir sosyal yapı analizi ''
18.00-18.15
Dr. Hanife ALACA “ 15.yy Aydın Sanacağı İdari Yapısı “
18.15-18.30
Yrd. Doç. Dr. Türkan BAŞYİĞİT “ Özer Türk ve Kuşadası “
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
18.30-19.00
Mahmut ÖKÇESİZ-Kemal Ramazan HAYKIRAN-Günver GÜNEŞ
19.00 Kaynak: turizmhaberleri.com