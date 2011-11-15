Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu

Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu 1 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştiriliyor. Tarihi mezar taşlarına yönelik araştırmaları ve yazıları ile tanınan Yazarımız Mahmut ÖKÇESİZ sempozyumda sunum yapacak.

25 Kasım 2017 Cumartesi - turizmhaberleri.com-haber merkezi

Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu;
01 Aralık 2017 Cuma günü Kuşadası Derici Otel -AYDIN'da düzenleniyor. Yazarımız Mahmut ÖKÇESİZ “ Adalızade Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarının Kuşadası Yerel Tarihine katkısı “başlıklı sunum yapacak.

Sempozyum konuşmacıları, program ve sunum başlıkları şöyle:

09.00-10.00: - Kayıt

10.00-11.00 : - Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu Açılış Töreni

I. OTURUM

Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. MEHMET BAŞARAN

11.00-11.15
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM “ Tasavvuf ve Tarih içinde Kuşadası ndaki Yansımaları “

11.15-11.30
Erhan YILMAZ “ Öküz Mehmet Paşa Vakfiyesi ve Kuşadası Tarihindeki rolü “

11.30-11.45
Yrd. Doç.Dr. Kemal HAYKIRAN “ Aydınoğlu beyliği zamanında Kuşadası “

11.45-12.00
Mahmut ÖKÇESİZ “ Adalızade Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarının Kuşadası Yerel Tarihine katkısı “

12.00-12.15
Ali ÖZÇELİK “ Kuşadası Zeybekleri ve Mahmut Esat Bozkurt un iki mektubu ışığında Kuşadası Kuva-i Milliyesi

Öğle yemeği: Öğretmenevi 12.15 -14.00

II. OTURUM
Oturum Başkanı
Doç. Dr. OLCAY ÇETİNER ÖZDEMİR

14.00-14.15
Prof. Dr. Hakkı UYAR “ 1924 Anayasası ve Kuşadalı Mahmut Esat “

14.15-14.30
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN “ Sicil-i Ahval Defterlerine göre Kuşadası Doğumlu Memurlar “

14.30-14.45
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKSOY “ İzmir Fatihi Çakabey “

14.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ “ Mustafa Kemal Atatürk ve Kuşadası “

15.00-15.15
Dr. Mehmet KAMER “ Selçuk İsa Bey Camiinde bir şiir kitabesi ve düşündürdükleri ''

III. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hakkı UYAR

15.30-15.45
Yrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ “ İzmir Vilayet İstatistiklerine göre Cumhuriyetin İlk yıllarında Kuşadası “

15.45-16.00
Nail TOPAL “ Kuşadası ve Çevresinin İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından işgali, Yerel Direniş örgütünün kuruluşu, İşgalcilerin halka karşı davranışları “

16.00-16.15
Necat ÇETİN “ Kuşadası Caferli Köyünde 1320 tarihli Tahrir Sayımı “

16.15-16-30
Yrd. Doç. Dr. Nezahat BELEN “ 19.yy bazı seyahatname ve gezi rehberlerinde Kuşadası

16.30-16.45
Doç.Dr. Olcay Çetiner ÖZDEMİR '' Evliya Çelebi Kuşadası İzlenimleri ile Türk Kültürünü Yansıtan Meslek alanı Mimariye Bakış

Çay-Kahve Molası: 16.45-17.15

IV. OTURUM
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kemal HAYKIRAN

17.15-17.30
Prof. Dr. Şadıman HALICI “

17.30-17.45
Dr. Şule Kişi “ Yeni Belgeler Işığında Adliye Vekili Mahmut Esat. Bozkurt-Lotus Davası

17.45-18.00
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU “ Kuşadası Turizmi ve Mübeccel Kıray. Cumhuriyet Döneminde bir sosyal yapı analizi ''

18.00-18.15
Dr. Hanife ALACA “ 15.yy Aydın Sanacağı İdari Yapısı “

18.15-18.30
Yrd. Doç. Dr. Türkan BAŞYİĞİT “ Özer Türk ve Kuşadası “

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
18.30-19.00
Mahmut ÖKÇESİZ-Kemal Ramazan HAYKIRAN-Günver GÜNEŞ
19.00



Kaynak: turizmhaberleri.com

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KUŞADASI VE ÇEVRESİ TÜRKLÜK VE TÜRK TARİHİ SEMPOZYUMU
          
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