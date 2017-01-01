Gazetemizde yazar olmak farklılıktır

Gazetemizde yazar olmak farklılıktır. Gazetemizin farkını yaratan ise değerli YAZARLARIMIZDIR. YAZARLARIMIZ VE OKURLARIMIZLA BİZ ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ. Nilgün ATAR