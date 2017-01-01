Gazetemizde yazar olmak farklılıktır

Gazetemizde yazar olmak farklılıktır. Gazetemizin farkını yaratan ise değerli YAZARLARIMIZDIR. YAZARLARIMIZ VE OKURLARIMIZLA BİZ ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ. Nilgün ATAR

25 Kasım 2017 Cumartesi - NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com- EDİTÖR
“Kuşaklar arası öğrenmede çocuk ve yaşlıların işbirliği“ yazımı 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilişkilendirerek değerlendiren Başyazarımız Hüsnü Gümüş; “Gazetemizde yazar olmak farklılıktır. En anlamlı ve farklı öğretmenler günü mesajının bu anlayışta saklı olduğuna inanıyorum.
Editörümüz tarafından Eğitimin nesiller boyu şükranla devam eden bir sevgi süreci olduğu 24 KASIM günü yayınlanan bir yazı ile paylaşıldı ve farklılık ortaya kondu. Yazar ailemizdeki tüm öğretmenlerin şahsında onları yetiştirenleri ve tüm eğitim ordusunu bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz“ ifadelerine yer verdi.

www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=32548

YAZARLARIMIZIN FARKI....
“Gazetemizde yazar olmak farklılıktır“ diyor Başyazarımız Hüsnü Gümüş. Doğrudur ve bu farkı yaratan da değerli YAZARLARIMIZDIR. Onların yazıları yol gösterir, eleştirir, karşı çıkar, yanlışı düzeltmeye, doğruyu yüceltmeye çalışır, yeni fikirler ortaya atar, ezber anlatımlardan uzak durur. Özgür ve bağımsızdırlar. Disiplinli ve açık sözlüdürler. Hastalık yorgunluk dinlemez, hep yazarlar. Gazete olarak reklam kaygımız, ilişkilerimizde küçük hesaplarımız, menfaat beklentilerimiz yoktur. Bir STK gibi çalışırız. 14 senedir turizmhaberleri.com 'u farklı kılan da işte bu duruştur.

YAZARLARIMIZ VE OKURLARIMIZLA
BİZ ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ.“












Kaynak: turizmhaberleri.com

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GAZETEMİZDE YAZAR OLMAK FARKLILIKTIR
          
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