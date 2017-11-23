Snowboard Dünya Kupası Yeniden Erciyes'te
Dünya'nın en prestijli snowboard yarışlarından biri olarak kabul edilen FIS Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Kayak Federasyonu'nun destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, 3. kez Erciyes'te gerçekleştirilecek.
25 Kasım 2017 Cumartesi
- Türkiye; kış turizminin gelişmesi, geniş kitlelere ulaşması ve yeni nesil sporcular yetişmesi adına ulusal ve uluslararası anlamda tanıtıma büyük katkı sağlayan dev spor organizasyonu FIS Snowboard Dünya Kupası için geri sayımda. FIS Snowboard Dünya Kupası PGS (Paralel Büyük Slalom) Erciyes Etabı, kış sporları organizasyonlarının yönünü değiştiren sürdürülebilir vizyon ile, son 3 seneden beri Erciyes'te gerçekleşiyor.
Organizasyon boyunca, Dünya genelinde en prestijli kış spor merkezlerinde gerçekleşen yarışlarda kıyasıya rekabet eden sporcular, Dünya Şampiyonu olmak için puan topluyor. Ülkemizde sadece Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona; Carezza, Cortina, Rogla, Bansko, Lackenhof gibi çok değerli noktalar ev sahipliği yapıyor.
Dünya'da Kış Sporlarının Yükselen Merkezi: Erciyes!
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile uluslararası standartlarda bir kayak merkezi haline gelen Erciyes, 3. kez bu görkemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Uluslararası standartlarda güvenlik ve lift sistemi ile donatılmış 115 km uzunluğunda pistleri ve konforlu tesisleri ile FIS tarafından da en gözde kayak merkezleri arasında gösterilen Erciyes'te, FIS Snowboard Dünya Kupası'na bu sezon 3. kez ev sahipliği yapılacak olması beraberinde; FIS ve Erciyes A.Ş ortak vizyonu kapsamında; çok sayıda ulusal ve global ölçekli sportif organizasyon adına da faaliyette bulunuluyor.
23 Kasım 2017 Perşembe günü Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) gerçekleştirilen FORD Snowboard Dünya Kupası basın toplantısında:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 'Türkiye Kayak Federasyonu ile birlikte bu yıl 4.sünü düzenlediğimiz FIS Snowboard Dünya Kupası'nı Türkiye'yi uluslararası arenada layıkıyla tanıtmak için en önemli fırsatlardan biri olarak görüyoruz. Kayseri Belediyesi olarak 10 yıldır Erciyes'imize hem altyapı hem de istihdam anlamında ciddi yatırımlar yaptık. Bu anlamda bölge otellerimiz de bize tam destek vererek bugünkü başarımıza katkı sağladılar' dedi.
2026 Dünya Kış Olimpiyatları'na Türkiye Aday Olacak
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ' 19 ülkeden Dünya'nın en iyi 120 snowboard sporcusu Dünya Şampiyonluğu unvanına sahip olmak için Erciyes'te yarışacak. 10 yıldır yatırım yapılan altyapısıyla şartların muazzam uygunluğuyla bu organizasyonun Kayseri'de yapılıyor olması Kayseri Belediyesi'nin katkılarıyla çok önemli bir noktaya taşınmıştır. Dünyada turizmi geliştiren tek faaliyet kayak ve snowboard'dur. Ülkemizde kış sporları bilincinin günden güne gelişmesiyle birlikte hedefimiz 2026 yılında Dünya Kış Sporu Olimpiyatları'na katılmaktır' dedi.
Erciyeş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, 'Bugün snowboard'un yıllardır yapıldığı İsviçre'de ve Fransa'da bugün insanlar Erciyes'i biliyor. 1 kez İstanbul ve 3. kez Erciyes'te gerçekleştireceğimiz bu organizasyonu yapmak ve bunu sürdürebilir bir noktaya taşımak da başarımızın bir göstergesi' dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com