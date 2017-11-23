Snowboard Dünya Kupası Yeniden Erciyes'te

Dünya'nın en prestijli snowboard yarışlarından biri olarak kabul edilen FIS Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Kayak Federasyonu'nun destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, 3. kez Erciyes'te gerçekleştirilecek.