Bu Programda Hayat Var…

Dr. Sinan İbiş ile Güzel Hayat Programı, Habertürk TV Kanalında her Pazar günü saat 14.15 'te yayında..

Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

- Beş yıldır yayın hayatını sürdüren, milyonlarca izleyici kitlesine sahip Güzel Hayat Programı Uzman Dr.Sinan İbiş tarafından sunuluyor. Program ülkemizin önemli kültür mirası müzelerimiz, ileri sağlık uygulamalarımız ve yaşam içinden haftanın konusu ile sosyal sorumlulukta ülkemizin en önemli konularını gündeme getiriyor.Üçüncü bölümü 26 Kasım 2017 pazar günü saat 14.15 'te yayınlanacak Dr.Sinan İbiş ile Güzel Hayat Programı bu hafta Ankara da Cumhuriyet Müzesi'nden yayına başlıyor. 30 dakikalık bu programda kalp kapak problemi olan bir hastanın göğüs kafesi açılmadan kalp kapağı değişimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Cerrahisi Merkezinde Doç.Dr.Serkan Durdu ile ekrana getirilecek. Arkasından Flavius Antiaging Merkezlerinde cildinde kılcal damar problemi olan bir kişinin hikayesi ve çözümleri anlatılacak.Son olarak Ziçev Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde özel bakım gerektiren çocukların yaşama tutunmak için nasıl eğitildikleri, neler yaptıkları gösterilecek.