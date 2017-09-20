TÜRSAB Genel Kurul Seçimleri ertelendi, Ulusoy Adaylıktan çekildi

3-4 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TÜRSAB Genel Kurulu'nun ertelendiği açıklandı. Duyuru sektörde şaşkınlık yaratırken TÜRSAB Başkanı Ulusoy; 23.dönem Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu'nun gerçekleşmesine sayılı günler kalmışken ve seçim maratonu tüm hızıyla devam ederken beklenmedik bir gelişme oldu.TÜRSAB Genel Kurulu tarafından yapılan açıklama sektörde şok etkisi yarattı.TÜRSAB Yönetim Kurulu açıklamasında; “Genel Kurula katılacak üyeler arasında önemli bir kutuplaşmanın meydana gelmesi, Genel Kurul salonunda ciddi bir kaos yaşanacağı öngörüldüğünden ve toplantı esnasında huzur ve sükunetin kontrol edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından 23.Olağan Genel Kurulun ertelenmesine, oybirliği ile karar verildi. '' denildi.TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından seyahat acentalarına yapılan duyuruda şu açıklamalara yer verildi.ÖNEMLİ DUYURUSayın Üyemiz,Yönetim Kurulumuzun, 24.11.2017 tarih ve 57 no.lu olağanüstü toplantısında alınan karar gereği 23.Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir. Söz konusu karar aşağıda siz değerli üyelerimizin dikkatlerine önemle sunulur.“1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 34.maddesinin (A) bendi gereğince; Birliğimizin, 23.Olağan Genel Kurulu, 26.11.2017 Pazar günü saat 10:30'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yasa gereğince çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve aynı saatte 02.12.2017 Cumartesi günü, seçimlerin ise ikinci toplantıyı takiben 03.12.2017 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında aynı yerde yapılacağı, Yönetim Kurulumuzun 20.09.2017 tarih ve 52 no.lu olağan toplantısında karar altına alınmıştır.Ancak söz konusu Genel Kurul hazırlık sürecinde yaşanan bazı hususlar nedeniyle, Genel Kurulun selameti açısından aşağıdaki kararın alınması zarureti hasıl olmuştur.Bu nedenle; Genel Kurul öncesinde gerek sözlü, gerekse sosyal medyada üyeler arasında meydana gelen yazışma trafiğine bağlı olarak ortamın gerginleştiğinin tespit edilmesi ve Genel Kurula katılacak üyeler arasında önemli bir kutuplaşmanın meydana gelmesi, dolayısıyla Genel Kurul salonunda ciddi bir kaos yaşanacağı öngörüldüğünden ve toplantı esnasında huzur ve sükunetin kontrol edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından 23.Olağan Genel Kurulun ertelenmesine, oybirliği ile karar verildi. '' Saygılarımızla,TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİİKİNCİ ŞOK GELİŞME: BAŞARAN ULUSOY'UN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ..TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, erteleme kararı duyurusunun hemen ardından, Birliğin 23.görev dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığından çekildiğini açıklaması ise sektörde ikinci şoku yarattı.İşte Başaran Ulusoy'un TÜRSAB tarihini ve görev süresini değerlendirdiği, adaylıkta çekilme nedenlerini ortaya koyan veda mektubu...