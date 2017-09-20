TÜRSAB Genel Kurul Seçimleri ertelendi, Ulusoy Adaylıktan çekildi
3-4 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TÜRSAB Genel Kurulu'nun ertelendiği açıklandı. Duyuru sektörde şaşkınlık yaratırken TÜRSAB Başkanı Ulusoy; 23.dönem Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığından çekildiğini duyurdu.
26 Kasım 2017 Pazar
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu'nun gerçekleşmesine sayılı günler kalmışken ve seçim maratonu tüm hızıyla devam ederken beklenmedik bir gelişme oldu.TÜRSAB Genel Kurulu tarafından yapılan açıklama sektörde şok etkisi yarattı.
TÜRSAB Yönetim Kurulu açıklamasında; “Genel Kurula katılacak üyeler arasında önemli bir kutuplaşmanın meydana gelmesi, Genel Kurul salonunda ciddi bir kaos yaşanacağı öngörüldüğünden ve toplantı esnasında huzur ve sükunetin kontrol edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından 23.Olağan Genel Kurulun ertelenmesine, oybirliği ile karar verildi. '' denildi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından seyahat acentalarına yapılan duyuruda şu açıklamalara yer verildi.
ÖNEMLİ DUYURU
Sayın Üyemiz,
Yönetim Kurulumuzun, 24.11.2017 tarih ve 57 no.lu olağanüstü toplantısında alınan karar gereği 23.Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir. Söz konusu karar aşağıda siz değerli üyelerimizin dikkatlerine önemle sunulur.
“1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 34.maddesinin (A) bendi gereğince; Birliğimizin, 23.Olağan Genel Kurulu, 26.11.2017 Pazar günü saat 10:30'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yasa gereğince çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve aynı saatte 02.12.2017 Cumartesi günü, seçimlerin ise ikinci toplantıyı takiben 03.12.2017 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında aynı yerde yapılacağı, Yönetim Kurulumuzun 20.09.2017 tarih ve 52 no.lu olağan toplantısında karar altına alınmıştır.
Ancak söz konusu Genel Kurul hazırlık sürecinde yaşanan bazı hususlar nedeniyle, Genel Kurulun selameti açısından aşağıdaki kararın alınması zarureti hasıl olmuştur.
Bu nedenle; Genel Kurul öncesinde gerek sözlü, gerekse sosyal medyada üyeler arasında meydana gelen yazışma trafiğine bağlı olarak ortamın gerginleştiğinin tespit edilmesi ve Genel Kurula katılacak üyeler arasında önemli bir kutuplaşmanın meydana gelmesi, dolayısıyla Genel Kurul salonunda ciddi bir kaos yaşanacağı öngörüldüğünden ve toplantı esnasında huzur ve sükunetin kontrol edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından 23.Olağan Genel Kurulun ertelenmesine, oybirliği ile karar verildi. '' Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
İKİNCİ ŞOK GELİŞME: BAŞARAN ULUSOY'UN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ..
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, erteleme kararı duyurusunun hemen ardından, Birliğin 23.görev dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığından çekildiğini açıklaması ise sektörde ikinci şoku yarattı.
İşte Başaran Ulusoy'un TÜRSAB tarihini ve görev süresini değerlendirdiği, adaylıkta çekilme nedenlerini ortaya koyan veda mektubu... Değerli Meslektaşlarım,
Uzun bir süredir gerek dünyada ve gerekse ülkemizde yaşanan terör başta olmak üzere pek çok olumsuzluk, takiben 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi sektörümüzü dolayısıyla hepimizin iş yaşantımızı son derece sıkıntılı hale getirmiştir.
Evet bu ülke, dolayısıyla en ufak bir değişimden etkilenecek kadar kırılgan olan sektörümüz, geçmişte ve o zamanın şartlarında çok daha zorlandığı günler yaşamıştır ancak, teknolojinin hızına paralel değişen koşullar olumsuza döndüğünde, doğal olarak etkileşim de bizlere kendini o derece şiddetli hissettirmiştir.
Değerli Meslektaşlarım,
Hepimizin bildiği gibi, ülkemizde turizm sektörünün profesyonel anlamda hayat bulması, 1960'lı yıllarda başlamıştır.
Mesleki anlamda örgütlenmemiz ise, yine aynı yıllarda kısa adı “TÜSTAC '' olan Türkiye Seyahat ve Turizm Acentaları Cemiyeti ile olmuştur.
Zaman ilerledikçe, sektörün gelişimine paralel ve elbette ki ihtiyaçların getirdiği yasal yapılanma zorunluluğu çerçevesinde 14.09.1972 yılında kabul edilen “1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu '' ile resmiyet kazanmıştır.
Tam 45 yıldır bizlere, mesleğimize, meselelerimize sahip çıkan TÜRSAB'ın, onca zamandır yaşadığı gelişimler, bugün geldiğimiz noktada eriştiği güç ve imkanlar, bana son derece gurur veriyor.
Öncelikle, Birliğimizin kuruluşunda ve gelişiminde emeği geçen; başta Yönetim, Denetim, Disiplin ve Bölgesel Yürütme Kurullarımız olmak üzere, tüm üyelerimize şükranlarımı iletirken, hayatta olmayan meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Evet, 1972 yılından bu yana bu sektör neler yaşadı ?
Ne zorluklarla karşı karşıya geldi ?
Hangi koşullarda hizmet verdi ?
Özellikle uluslararası arenada nasıl rekabet etti ?
Neler kazandı, neler kaybetti ?
Kafamızdan geçirebileceğimiz bu soruların bana göre en önemli cevabı; evet, maddi ve manevi büyük imkansızlıklarla, canla başla mücadeleler vererek, Türkiye'nin sahip olduğu tüm değerleri ulusal ve özellikle uluslararası arenada, bıkmadan usanmadan tanıtmaya çalıştı.
Ancak, yaşanılan tüm bu olumsuzluklara rağmen bizler her zaman; işimize, aşımıza, sektörümüze, Birliğimize, kısacası meselelerimize var gücümüzle sahip çıkmayı bildik.
Yaşadığımız onca meşakkat, evet bizleri üzdü ancak hiçbirimiz bu meslekten vazgeçmeyi bir gün bile düşünmedik.
Mesleğimiz için uğraş verirken aramızda meydana gelen fikir ayrılıkları ne olursa olsun, bunu tabir-i caizse “kan davası '' şekline dönüştürmek şöyle dursun, sorunu içimizde çözerek hiç yaşanmamış gibi davranmayı bildik.
Peki, geldiğimiz noktadaki durum nedir ?
2015 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan, 2016 yılında bilinen sebeplerle katlanarak büyüyen sorunlar, sektörü hiç beklenmeyen, hiç arzu edilmeyen bir girdabın içerisine soktu. Ve bu durum 2017 yılında da devam etti.
Sektörün, bu girdaptan, mümkün olan en kısa zamanda ve en az hasarla çıkabilmesi adına, Birlik olarak özellikle devlet nezdinde her türlü girişimin sürdürülmesine devam edilecektir.
Eminim, hepimiz zaman zaman “yine başa döndük '' diye düşünmekte ve kaygılanmaktayız.
Evet, geçmişte yaşadığımız ve giderdiğimiz zorluklarla yeniden mücadele etmek zorunda kalmak, umutlarımızda, motivasyonumuzda büyük tahribatlar yarattı.
Ancak, üzülerek ifade etmeliyim ki, bu zorluklar yalnızca umutlarımızda, ticari kazanımlarımızda değil, ne yazık ki zaman zaman öz benliklerimizde de derin tahribatlar yaratmıştır.
Meslekte yirmi ve daha uzun yıldır var olan arkadaşlarımız çok iyi bilirler, bizler TÜRSAB Genel Kurullarında, ayrı listelerde, görüşlerimiz doğrultusunda mücadelemizi verirdik. Ama, bu mücadele her zaman Genel Kurul salonları ile sınırlı kalırdı, bitiminde ise, her zaman kol kola girmeyi başarırdık. Bu adeta gelenekselleşmiş bir tavırdı.
Ancak, ne yazık ki, geride bıraktığımız son birkaç yıldır bu tavır yerini, hırs ve nefrete bıraktı.
&Birliğin mali kayıtları ele geçirilerek izinsiz ve bence gereksiz yere, sosyal ve ulusal medyada çarşaf çarşaf yayınlandı…
&Şahsım başta olmak üzere, Birliğin yönetiminde bulunan meslektaşlarımın ticari ilişkilerine dil uzatıldı.
&Zaman zaman daha da ileriye gidilerek, özel hayatları asılsız ve son derece çirkin yakıştırmalarla dedikodu malzemesi yapıldı.
&Tek suçu, Birliğe hizmet etmek olan, yani ekmeğinin peşinde olan TÜRSAB profesyonellerine de dil uzatıldı. Ne yazık ki, bu amansız ve anlamsız mücadeleye onlar da malzeme edildi.
Peki değer miydi arkadaşlar ?
Asla değmezdi...
Değerli Meslektaşlarım,
Hepinizce bilindiği gibi bu yıl, Birliğimizin 23.Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz.
2018 yılı hem dünyada hem de ülkemizde önemli adımlara, belki de köklü değişimlere sahne olacak.
Tüm bunların ülkemiz için hayırlı olmasını yürekten temenni ediyorum..
Değerli Meslektaşlarım,
Biliyorsunuz ki, 1983 yılında başlayan TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeliğim, günümüze kadar muhtelif zaman aralıkları ile süre geldi ve 1999 yılından bu yana geçen onsekiz yıllık süre içerisinde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizlere, sektöre ve Birliğe hizmet vermeye devam ettim.
İfade etmeliyim ki, benim için her anı büyük bir onur ve keyif dolu olan bu uzun zaman dilimi, daima hayatımın en özel bölümünde muhafaza edilecektir.
Ancak, camiamızda artık kavgaya, kine ve bölünmeye gönlüm razı gelmiyor. Zira devir, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme, kenetlenme devridir.
Ancak, yaşadığımız ve hiç alışık olmadığımız bu gergin süreç şahsım üzerine kurgulanarak devam ettirildiğinden ömrünün büyük bir bölümünü bu sektöre ve Birliğimize hizmet ederek geçiren bir büyüğünüz olarak kabullenme sınırımı aşmış bulunmaktadır.
Bu nedenle; Birliğin 23.görev dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığından çekildiğimi bilgilerinize sunuyorum.
Bugüne kadar bana göstermiş olduğunuz güven, sevgi, saygı ve verdiğiniz çok değerli desteklere en içten duygularımla teşekkür eder, hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.
Başaran ULUSOY
(26.11.2017)
Kaynak: turizmhaberleri.com