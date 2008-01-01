Çin, Çevreyi Korumak İçin 7,5 Milyar Dolar Ayırdı

Yapılan resmi açıklamada; Çin'in bu yıl çevre korumasını desteklemek için 49.7 milyar yuan (yaklaşık 7.5 milyar ABD doları) ayırmış olduğu duyuruldu.