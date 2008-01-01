Çin, Çevreyi Korumak İçin 7,5 Milyar Dolar Ayırdı

Yapılan resmi açıklamada; Çin'in bu yıl çevre korumasını desteklemek için 49.7 milyar yuan (yaklaşık 7.5 milyar ABD doları) ayırmış olduğu duyuruldu.

27 Kasım 2017 Pazartesi - Çevre Koruma Bakanlığı'nın Planlama Ve Finans Bölümü yetkilisi You Yanxin, basın toplantısında şimdiye kadar hava, su ve toprak kirliliğinin kontrolü için 39 milyar yuan harcama yapıldığını açıkladı. You'nın açıklamalarına göre, merkezi hükümet finansmanının 16 milyar yuan'lık kısmı, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki 13 il ölçeğindeki bölge ile komşu bölge olan Yangtze Nehri Deltası ve Pearl River Deltası'ndaki hava kirliliği kontrol çabalarını desteklemek için ayrıldı.

You, ayrıca merkezi hükümetin kilit alanlardaki hava kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayan harcamalarının, 13. Beş Yıllık Plan döneminin (2016-2020) başından bu yana 27,2 milyar yuan'ı aştığını söyledi.

Merkezi hükümet ayrıca su kirliliği ile mücadele için 8.5 milyar yuan ve toprak kirliliği kontrolü için ise 6.5 milyar yuan kaynak ayırdı.


Kaynak: turizmhaberleri.com

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ÇİN, ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN 7,5 MİLYAR DOLAR AYIRDI
          
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