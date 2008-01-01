Arnavutluk'a Tatil Amaçlı Gelen Ziyaretçi Sayısı Arttı
2017 yılının ilk on ayında Arnavutluk'u ziyaret eden yabancı turist sayısı iki basamaklı bir büyüme oranı kaydettiler, Salı günü, İstatistik Enstitüsü, ISTAT, bunu bildirdi.
27 Kasım 2017 Pazartesi
- INSTAT, son raporunda son 6 ay içinde 4,6 milyon yabancı uyruklunun Arnavutluk'a geldiğini ve bu sayı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,1 arttığını söyledi. INSTAT verilerine göre, tatil amaçla ülkeyi ziyaret eden yabancı uyrukluların sayısıyüzde 21,9 artarak 2,26 milyona yükseldi.
Arnavutluk, geçtiğimiz günlerde, Ocak-Ekim döneminde toplam 113.000 ziyaretçi sayısı ile Polonyalılar için en popüler yerlere ulaştı ve bu rakam, yıl bazındayüzde 74 arttı.
INSTAT ayrıca İtalyan ziyaretçilerin sayısınınyüzde 42 arttığını, İngiltere'den gelen turist sayısının iseyüzde 26 oranında arttığını, toplam 116 bin ziyaretçi geldiğini ve İtalya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi
Kaynak: turizmhaberleri.com