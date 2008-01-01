Arnavutluk'a Tatil Amaçlı Gelen Ziyaretçi Sayısı Arttı

2017 yılının ilk on ayında Arnavutluk'u ziyaret eden yabancı turist sayısı iki basamaklı bir büyüme oranı kaydettiler, Salı günü, İstatistik Enstitüsü, ISTAT, bunu bildirdi.