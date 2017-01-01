Akıllı Şehir Projesi MAtchUP Valensiya'da başladı

Sekiz farklı ülkeden yirmi sekiz ortak, enerji, ulaşım, teknoloji alanlarındaki yenilikçi ve entegre çözümlerin Avrupa kentsel dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan bir akıllı şehir projesi olan MAtchUP'ı başlatmak üzere Valensiya'da bir ar