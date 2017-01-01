Akıllı Şehir Projesi MAtchUP Valensiya'da başladı
Sekiz farklı ülkeden yirmi sekiz ortak, enerji, ulaşım, teknoloji alanlarındaki yenilikçi ve entegre çözümlerin Avrupa kentsel dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan bir akıllı şehir projesi olan MAtchUP'ı başlatmak üzere Valensiya'da bir ar
27 Kasım 2017 Pazartesi
- Kamu ve özel sektör, şehir plancıları, politika belirleyiciler, endüstri ve üniversitelerden gelen uzmanlar, teknik müdahalelerden finansal modellere, yönetime, sosyal katılım ve kabul gibi önemli kentsel zorluklarla ilgili çeşitli tartışmalara katıldı.
Kentsel dönüşüm modelini göstermek ve doğrulamak için MAtchUP; Valensiya (İspanya), Dresden (Almanya) ve Antalya (Türkiye) olmak üzere 3 şehirde büyük ölçekli müdahaleler başlatacak ve Ostend (Belçika), Herzliya (İsrail), Üsküp (Makedonya) ve Kerava (Finlandiya) olmak üzere dört izleyici şehirde de çoğaltma ve büyütme planlarını destekleyecek.
Bu Projenin Valensiya için çok önemli olduğunu vurgulayan Valensiya Belediye Başkanı Juan Ribó, ' Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sayesinde birçok muhiti iyileştireceğiz ve kapsamlı kentsel dönüşüm alanında Valensia'yı Avrupa'da ön planına çıkaracağız' dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 'Yeni Kepez Akıllı Şehri, Türkiye'nin en büyük Kentsel Dönüşüm Projelerinden biri ve Antalya'nın Ekolojik Akıllı Şehir vizyonunun ilk uygulaması olacaktır. 1.4 milyon m² alana sahip olan Yeni Kepez Akıllı Şehri, Antalya için 2 milyar dolarlık bir ekonomi yaratacak ve 2019 yılı itibariyle 80.000 insanın yaşayacağı ve çalışacağı bölgede alt yapı, enerji, su, aydınlatma, çevre, güvenlik, sağlık, akıllı ev ve entegre teknoloji çözümleri de dahil olmak üzere, farklı akıllı şehir girişimleriyle sıfırdan yaratılan türünün tek örneği akıllı şehir olacaktır. Tüm yenilikçi akıllı şehir çözümleri ve bunun arkasındaki kamu ve özel sektör iş birliği modeli ile Kepez Akıllı Şehri, Güney Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri için sıfırdan Akıllı Şehirler yaratmada bir rol model olacaktır' sözleriyle Antalya'nın yeni bölgesi için öngörülen iyileştirmelerin altını çizdi.
Dresden Belediye Başkanı Dirk Hilbert de 'MAtchUP, enerji verimliliğini artırarak ve kentimizde yüksek bir yaşam kalitesi yaratmak için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına kentlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik bir Akıllı Şehir altyapısı ve ölçümü yapmamızı sağlayacaktır. Dresden, zengin teknoloji peyzajı ile bu girişim ile yaşanabilir çözümler geliştirmek için ve geleceğin akıllı şehirlerini yaratmak adına bilgilerini ortaklarıyla paylaşmaya hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.
Böylelikle, proje ekibi bu toplantıdan sonra, yenilikçi teknolojilerin kullanılması yoluyla şehirlerin kentsel dönüşümünün daha iyi ve daha kapsamlı bir biçimde gelişmesini kısıtlayan konuları ve vatandaşların ve yerel toplulukların gelecekteki akıllı şehirlerinin tasarımına doğrudan katılımını ele almak üzere bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.
Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Programı kapsamında fon alan MatchUP, diğer şehirlerin kendi vatandaşları için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına izlenecek yolları güvence altına alan diğer Akıllı Şehir projeleri tarafından başlatılan Avrupa Akıllı Şehirler Ağı'nı güçlendirecek.
Kaynak: turizmhaberleri.com