Hüsnü Gümüş yazıyor: Ankara'dan Tasarlanmıştır
Kültür ve Sanatın yerinde Tasarlandığı Kentlerin kimliğini ve özelliklerini koruduklarına Ankara örneği ile dikkat çeken Yazarımız Hüsnü Gümüş; festivaller ve etkinliklerin olumlu etkilerinin ülke geneline yansımalarını aktarıyor..
27 Kasım 2017 Pazartesi
- HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com-
Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi
Devlet Sanatçısı, UNESCO İyi Niyet Elçisi Şefika KUTLER in Ankara'nın kuruluşundaki hedefleri arasında olan “Kültür ve Sanatın Tasarlandığı Kent kimliğini ve özelliğini koruması gerektiği '' düşüncesinin yansıması olan Festivali öncesinde Ankara'da oluşan kültür yaşamının ve kültür ekonomisinin tüm kentlerimize yayılan etkilerini ve Sayın KUTLUER'in yola çıktığı felsefeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Doğu Batı Sentezinde Anadolu
Doğu ile Batıyı birleştirirken Anadolu'yu da birleştirdiğini açtığı yoldan yeni etkinlikler için fikirler türetildiğini görmek adına Kutluer Festivalleri ile oluşturulmaya çalışılan farkındalıkların ifadesi olduğunu düşündüğüm konuları da buraya taşımak istedim. Kuşaklararası Alışkanlık
Festivaller Kenti olma özelliğini devam ettiren Ankara'dan tüm ülkeye yayılan etkileri Ankaralı gezginlerin yoğun olduğu Ege Bölgemiz başta olmak üzere her yıl daha da artan bir mutlulukla izliyor, katılıyoruz.
10 yılda yaşanan büyük bir değişimle sanatın Antik Kentlerin tiyatro geleneklerini aratmayacak şekilde gelişebileceği Devlet Opera ve Balesi'nin Aspendos ve Bodrum Festivalleri dışında da beklentilere cevap verilebileceği görüldü ve yaşanmaya devam ediyor.
Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, Gümüşlük, Kuşadası gibi pek çok merkezde uluslararası üne sahip sanatçılarımıza gösterilen yoğun ilgiye tanık olurken ve izlerken farklı bir tatil anlayışının, kültürel etkinliklerle zenginleşen bir ihtiyacın orada yaşayanlar için de yeniden keşfedildiğini gördük. Yazılarımızda yer vermeye çalıştık, olumlu etkileri aynı ölçüde destekleyici ve yön gösterici olarak ulusal basında da yer aldı.. Kaynağında Tasarım
Mal ve hizmetleri türetici kimliği ile yönlendiren yeni anlayış sahiplerinin üretildiği yerden çok tasarlandığı kaynağı, düşünceyi tercih eden yapısı Ankara'nın kültür ve sanat anlamında da kazanımlarını ifade eden çalışmaların, envanterlerin bir arada değerlendirileceği ortamı hazırladıklarını gösteriyor. Ankara'nın Kültür Yaşamı Yayınları
Ankara Kalkınma Ajansı'nın Ankara Kültür Yaşamı ile ilgili başlattığı yayın dizisi arasında yer alan “Ankara'nın Kültür ve Sanat Yaşamı '' isimli 200 den fazla değerin paylaşıldığı kitabın önsözünden Genel Sekreter Arif ŞAYIK'ın “Ankara'da yaşamakla Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yaşadığımız kent bize ihtiyaçlarımızı karşılayacak imkanlar sunuyor. Kültürle donatılmış bir kentte yaşıyoruz. '' Cümlesini bu düşünceye verdiği destek için teşekkürlerimle buraya almak istiyorum.
Sevgi Çiçeğinin Tasarımında Çalıştay
ATO Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da aldığı ATO Meclis Üyesi Seçim AYDIN'ın önerileri ile aldığı ilk ilk kongre olan IMDA sırasında GORDON'u ön plana çıkaran etkinliğin Anadolu Medeniyetleri Müzesinde de Ankara'nın bir tarih ve kültür Başkenti imkanlarını ekleyerek ortaya konmasına öncülük etmişti. Bu öncülüğün sürekliliği açısından “Ankara Kültür ve Sanat Çalıştayı '' düzenlenmesini kültür ve sanat adına öncülük yapan bu kentin tekrar kimliğine kavuşması için yapılacaklara ANKZB aracılığı ile devam edilmesini dilemek istiyorum.
Ankara Kalkınma Ajansının tüm yayınlarına http://www.ankaraka.org.tr/tr/icerik/yayinlar_211
adresinden ulaşmak ve indirmek mümkündür. Kaynak: turizmhaberleri.com