Hüsnü Gümüş yazıyor: Ankara'dan Tasarlanmıştır

Kültür ve Sanatın yerinde Tasarlandığı Kentlerin kimliğini ve özelliklerini koruduklarına Ankara örneği ile dikkat çeken Yazarımız Hüsnü Gümüş; festivaller ve etkinliklerin olumlu etkilerinin ülke geneline yansımalarını aktarıyor..