Çin İç Turizme Yöneliyor
Çin medyası, Pekin yönetiminin, 27 Kasım Pazartesi günü, iç turizmi teşvik etmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için ülkenin her yöresinde tuvaletlere çeki düzen vermesi gerektiğini belirttiğini açıkladı.
27 Kasım 2017 Pazartesi
- Başkan Xi Jinping, tuvalet sorununu hem iç turizm standartlarını hem de Çin'in yaşam kalitesini iyileştirmek için, daha 2015'te bu alanda bir tür devrim yapılması gereğini ilan etmişti.
Çin Ulusal Turizm İdaresi, özellikle kırsal bölgelerde ciddi bir durum arz eden bu sorunun çözümü için, 2018 ile 2020 arasında 64.000 yeni tuvalet planını açıkladı. Çin turizm endüstrisi, geçtiğimiz üç yıl boyunca da 68.000 tuvaleti onarmış bulunuyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com