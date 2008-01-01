Çin İç Turizme Yöneliyor

Çin medyası, Pekin yönetiminin, 27 Kasım Pazartesi günü, iç turizmi teşvik etmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için ülkenin her yöresinde tuvaletlere çeki düzen vermesi gerektiğini belirttiğini açıkladı.