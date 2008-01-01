Turizm Kriz Ortamından Nasıl Sıyrılır: İşte çarpıcı açıklamalar
Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi” Koordinatörü Uzm. Dr. Sinan İbiş, 30 Kasım-01Aralık tarihli kongre öncesi turizm sektörü ve ülke turizmine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
27 Kasım 2017 Pazartesi
- turizmhaberleri.com- haber merkezi
Bu yıl beşincisi düzenlenecek “Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi '' nde büyük buluşma için geri sayım başladı. 30 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirilecek kongre; ülkemizde yaşlıların sağlıklı, mutlu yaşamalarını sağlamak ve yaşlanma ekonomisi ile ilgili birçok fırsatı hizmete ve iş potansiyeline çevirme alanındaki misyonu ile ön plana çıkan örnek bir yapılanmaya sahip.
Ayrıca bu misyonla birlikte ülke turizmine ve turizm sektörüne yol gösteren, stratejik yol haritası çıkaran bir altyapı da geliştiren Kongre Koordinatörü ve Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş, kongre öncesi açıklamasında; “2016'da dünya ve kıtalar bazında 'en çok ziyaret edilen ülkeler' sıralamasına giremeyen Türkiye, tatil turizmi satışındaki piyasa payını kaybetmek üzere ''
uyarısında bulundu.
BÜYÜK GERİLEMEYE DİKKAT
30 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirilecek kongrenin Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası, Philips Türkiye, Samsung Türkiye başta olmak üzere birçok devlet ve özel kurum tarafından desteklendiğini söyleyen Dr. Sinan İbiş, sorunlar ve önerilerini paylaştı. Turizm sıralamasındaki büyük gerilemeye dikkat çeken Dr. Sinan İbiş, şu açıklamada bulundu: “Türkiye, 2013'te turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında dünyada 6'ıncı durumda yer alırken, 2016'da 44'üncü sıraya geriledi. Dünyadaki turizm gelirleri yıllık ortalamada yüzde 4'lük bir büyüme gerçekleştirirken, Türkiye'nin 2016'da turizm gelirleri yüzde 30'a yakın azaldı. 2015'te 31.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ulusal turizm gelirimiz, 2016'da yüzde 30 düşerek 22.1 milyar dolarda kaldı, böylece bir yılda turizm gelirimizde 9.4 milyar dolar düşüş yaşandı. Turizm gelirleri son 17 yılın gerisinde kalan Türkiye, 2016'da dünya ve kıtalar bazında 'en çok ziyaret edilen ülkeler' sıralamasına da giremedi.“
dedi. AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA YATIRIM YAPILMALI
Avrupa'daki Türklerin ülke turizmine kazandırılmasının önemini vurgulayan Dr Sinan İbiş; “Geçen yılın ilk 6 ayında 12.5 milyon turist ağırlanıp 8.9 milyar dolar turizm geliri elde edilirken, bu yılın ilk 6 ayında turist sayısı 13.7 milyona yükseldi ama turizm geliri 8.9 milyar dolardan 8.7 milyar dolara geriledi. Turist başı harcama değeri de 696 dolardan 611 dolara düştü. Ağırlanan turistlerin 11.4 milyonu yabancı, 2.2 milyonu ise yurt dışında yaşayan Türkler oldu. Yurt dışında yaşayan Türklerin kişi başı döviz harcamaları yabancılardan fazla gerçekleşti. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa'da yaşayan 5.5 milyon Türk vatandaşına yatırım yapmalı.“
ifadelerine yer verdi. Kaybetmek Üzereyiz…Turizm Kriz ortamından nasıl sıyrılır
Türkiye'nin artık tatil turizmi satışındaki piyasa payını kaybetmek üzere olduğunun altını çizen Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr Sinan İbiş; önerilerini şu sözlerle sıralıyor: “Ülkemiz ancak küresel olumsuzluklardan etkilenmeyen turizm hareketi içinde rollerini belirleyerek turizm krizinden sıyrılabilir. Örnek olarak hedef ülkelerin ihtiyaçlarını referans alan turizm hareketlerini geliştirmek, karşılıklı iş alanlarını geliştirmeye yönelik seyahatler düzenlemek, üniversitelerimizin yabancı öğrenci kapasitelerinin geliştirilmek, kültür ve tarih mirasımızın uluslararası film yapımcılarına film platosu oluşturmasına yönelik izinler verilmesi ve teşviklerin sağlanması şart.“ Yaşlılar TURİZMİN En Değerli Müşteri Olacak…
Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi '' nin ilk günden beri dikkat çekmeye çalıştığı husus; yaşlıların turizmin en değerli müşterisi olacağı gerçeğidir. Dr. Sinan İbiş; kongre öncesinde konu ile ilgili şunları söyledi: “Dünya nüfusunun giderek yaşlanmasıyla, yaşlılar en değerli müşteri segmenti haline gelecek. Dünya üzerindeki servetin yüzde 60'ı 1946-1964 yılları arasında doğan bugünün genç yaşlıları ve emeklilerinde bulunuyor. Yaşlıların seyahat etmek için ayırdıkları zamanları artıyor, seyahat etmeyi birincil istek olarak görüyorlar ve seyahat önceliği olan harcanabilir paraları var. Yaşlı turizmi, turizm endüstrisinde büyük önem taşıyan bir bölüm olsa da bu trend; değişiyor, gelişiyor ve daha çeşitli hale geliyor. Ülkemizdeki turizm profesyonelleri dünyada hızla artan 55 yaş üstü turist segmentini önemsemeli, onlar için kaliteden ödün vermeyen, kapsamı zengin, etkileyici turizm konseptleri geliştirmeli.“
dedi. TURİZMCİLERİN DE BÜYÜK SORUMLULUKLAR VAR
Turizm Şirketlerinin Sorumluluğu ve öncelikli yapılması gerekenlere de yer veren Dr. Sinan İbiş; şunları söyledi: “Turizm tesisleri veya işletmeleri özerk şirketler ve kendi iradeleri ile turizm işine girmişlerdir. Bu şirketlerin turizmde yaşadıkları verimliliğin veya verimsizliğin sorumluları öncelikle kendileridir. Sürekli devletimizden ekonomik destek bekleyen ve destekleri kullanarak mutlu olan turizmciler yerine; devletimizin diplomatik imkanlarından faydalanarak devletimize ve turizm sektörü ile ilişkilendirilecek binlerce iş alanına ekonomi ve gelecek kazandırarak mutlu olan turizmcilere dönüşmeyi başardığımız sürece turizm süreklilik, üretkenlik ve gelecek kazanır.
Öncelikli Yapılması Gerekenler…
1. Turizmde pazar araştırması, inovasyon, dijital pazarlama, eğitim ve akılcı rekabet yapılmalı.
2. Tüm turizmciler turizmde inovasyon, yeni ürün, çapraz satış gibi hususlarda gelişimlerini ve pazarlama stratejilerini ivedilikle sağlamalı.
3. Küresel rekabet için fiyatları düşürmek yerine turizm ürünleri yanında diğer turizm değerlerimiz promosyon olarak sunulmalı (Antalya'ya gelen turiste günübirlik veya bir gece konaklamalı Kapadokya'da nefes dopingi ile tarih ziyafeti gibi).
4. Ülkesel değerlerimizi referans alan, rekabetten uzak turizm ürünlerimizin tanıtım ve pazarlamasına yatırım yapmalıyız.“
KONGREYE KATILMAK İÇİN: http://www.yaslibakimiturizmi2017.com/yasli-bakimi-turizmi/kongre/kongre-kayit Kaynak: turizmhaberleri.com