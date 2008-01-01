Turizm Kriz Ortamından Nasıl Sıyrılır: İşte çarpıcı açıklamalar

Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi” Koordinatörü Uzm. Dr. Sinan İbiş, 30 Kasım-01Aralık tarihli kongre öncesi turizm sektörü ve ülke turizmine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Bu yıl beşincisi düzenlenecek “Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi '' nde büyük buluşma için geri sayım başladı. 30 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirilecek kongre; ülkemizde yaşlıların sağlıklı, mutlu yaşamalarını sağlamak ve yaşlanma ekonomisi ile ilgili birçok fırsatı hizmete ve iş potansiyeline çevirme alanındaki misyonu ile ön plana çıkan örnek bir yapılanmaya sahip.Ayrıca bu misyonla birlikte ülke turizmine ve turizm sektörüne yol gösteren, stratejik yol haritası çıkaran bir altyapı da geliştiren Kongre Koordinatörü ve Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş, kongre öncesi açıklamasında;uyarısında bulundu.BÜYÜK GERİLEMEYE DİKKAT30 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirilecek kongrenin Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası, Philips Türkiye, Samsung Türkiye başta olmak üzere birçok devlet ve özel kurum tarafından desteklendiğini söyleyen Dr. Sinan İbiş, sorunlar ve önerilerini paylaştı. Turizm sıralamasındaki büyük gerilemeye dikkat çeken Dr. Sinan İbiş, şu açıklamada bulundu:dedi.Avrupa'daki Türklerin ülke turizmine kazandırılmasının önemini vurgulayan Dr Sinan İbiş;ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin artık tatil turizmi satışındaki piyasa payını kaybetmek üzere olduğunun altını çizen Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr Sinan İbiş; önerilerini şu sözlerle sıralıyor:Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi '' nin ilk günden beri dikkat çekmeye çalıştığı husus; yaşlıların turizmin en değerli müşterisi olacağı gerçeğidir. Dr. Sinan İbiş; kongre öncesinde konu ile ilgili şunları söyledi:dedi.Turizm Şirketlerinin Sorumluluğu ve öncelikli yapılması gerekenlere de yer veren Dr. Sinan İbiş; şunları söyledi:KONGREYE KATILMAK İÇİN: