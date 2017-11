MUHTEŞEM BİR YAZI: TURİZM OTELDEN BÜYÜKTÜR

Konaklama tesislerinin dikine yükselmeye başlamasıyla Anadolu turları ve ören yeri ziyaretçilerinin sayılarının azalmaya başladığını vurgulayan Prof. Dr. Tuncay Neyişçi yazısını “turizm otelden büyüktür“ sözü ile noktalıyor

Kaynak: turizmhaberleri.com

DERİNE DİKEY TORTUL SIZINTILI KENTLERDE TURİZMBirkaç yıl önce yitirdiğimiz ünlü Fransız sosyolog ve filozof Jean Baudillard Cumhuriyet Gazetesi'nin 16 Mart 2007 tarihli “Kitap '' ekinde Serhan Ada'ya verdiği röportajda İstanbul'u New York'un aynadaki yansıması olarak tanımlar. Ona göre İstanbul, pek çok uygarlığın, kültürün dibe çökmesiyle oluşmuş bir tortu kenttir. Boudrillard New York gibi Amerikan kentlerinde yukarı doğru bir dikeylikten söz ederken, İstanbul'da derine doğru bir dikeylik görür ve fosil kültürden yayılan bir sızıntı hisseder. Aslında Baudrillard bu saptamayı İstanbul üzerinden tüm Anadolu için yapmaktadır.Dikine bir kent olan New York yılda yaklaşık 60 milyon ziyaretçi sayısı ile dünyanın lider kenti iken dikine dikey bir kente dönüşme sevdasındaki gerçek bir derine dikey tortul kent olan İstanbul'u ziyaret edenlerin sayısı New York'un beşte biri seviyesinde. Neden Acaba. New York'ta en çok ziyaret edilen yerler arasında dünyanın ilk gökdelenin yer alıyor olması anlamlı ve de ilginç. İstanbul'da kökü 1500 yıl öncesine dek derine uzanan Ayasofya'nın ilk sıralarda olması Baudrillard'ın yorumunu haklı çıkarsa da, ziyaretçi sayılarındaki büyük farkı nasıl açıklamak gerekir.Antalya'da turizmin ilk yeşermeye başladığı günlerde turistlerin konaklayabileceği nitelikli turistik tesislerin olmadığından söz edilirdi. Hatırlayınız. O dönemlerde esnaf otelleri yabancı acentalardan alınan avanslarla onarılır, dönüştürülür ve hizmete sunulurlardı. En büyük turizm sorunumuz çifte rezervasyon idi. Bunun dışında, bir rehber olarak, konaklama tesisleriyle şikayet aldığımı hatırlamıyorum. Aksine yemeklerin lezzeti, insanlarımızın sıcakkanlılığı konusunda övgüler tavan yapıyordu. Ziyaretçilerimizin çoğu, ya deniz öncesi ya da deniz sonrasında, Anadolu turlarına katılarak, Hatay, Kapadokya, Ankara, Pamukkale, Van, Diyarbakır, vb. Anadolu'yu keşfetme telaşındaydı. Yanı gelenler Anadolu'nun derine dikey tortulu sızıntılarının peşindeydiler sanki...Konaklama tesisleri dikine yükselmeye başladıkça önce Anadolu turlarının, sonra da ören yeri ziyaretçilerinin sayıları azalmaya başladı. Yani Anadolu'nun derinliğinin, tortulu yapısının üzeri dikine battaniyelerle örtülmeye başladı. Örtü kalınlaştıkça gelen ziyaretçilerin niteliği değişmeye, turizm gelirleri göreli olarak düşmeye, turizmle toplum yabancılaşmaya başladı.Temel dinamikler derinlemesine analiz edilmeden soruna, sorunlara, sorun zannettiklerimize çözüm üretebilmek olası değildir. Türk turizmi bu noktaya nasıl geldiğini didik etmediği sürece krizlerin ardı arkası kesilmez. Ağırlaşarak devam eder.Tuncay Neyişçi