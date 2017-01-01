İzmir Kent Söyleşilerinin gündemi Antik Smyrna

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen “Kent Söyleşileri”nin bu ayki konuğu, Agora Kazı Başkanı Akın Ersoy.

27 Kasım 2017 Pazartesi - Kent tarihinin ve kültürü açısından önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Kent Söyleşileri '' serisinde İzmirlileri değerli konuk ve konularla birleştirmeye devam ediyor.

“Agora'dan Tiyatro'ya Antik Smyrna'da Yaşam '' başlıklı bu ayki “Kent Söyleşileri '' nin konuğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Agora Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy olacak.

Söyleşi 29 Kasım Çarşamba günü saat 18.00 de Apikam Toplantı Salonu nda gerçekleşecek.






                Google+ paylaş               
İZMİR KENT SÖYLEŞİLERİNİN GÜNDEMİ ANTİK SMYRNA
          
Günün Haber Başlıkları
2018 ÇİN'DE TÜRKİYE TURİZM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
 Yorumlar

Benzer Haberler :
     XANTHOS VE LETOON ANTİK KENTLERİ GÜN SAYIYOR
     ÇEVRE DOSTU ŞEHİR ÖDÜLÜ İÇİN İZMİR FİNALDE
     İZMİR YAPILAŞMADA YENİ DÖNEMİ TARTIŞIYOR!
     İZMİR ORGAN BAĞIŞINDA ÖRNEK ŞEHİR OLDU
     3. İZMİR BOYOZ FESTİVALİ BAŞLADI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx